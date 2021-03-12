В Алматы провели спецоперацию по задержанию крупного хакера

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - В Алматы прошла спецоперация по задержанию крупного хакера, передает Kazakhstan Today.

В Алматы задержан подозреваемый в мошенничестве 1992 года рождения.

Как пишет Polisia.kz , он занимался мошенничеством в Интернете, а именно через приложение OLX.KZ. Создав "фишинговый" сайт, он завладел полными данными банковских добропорядочных продавцов, совершал незаконные переводы через сторонние сервисы для онлайн обналичивания.

Схема преступного промысла такова: потерпевшие выкладывают объявление о продаже какого-либо товара на сайте OLX.KZ, после чего злоумышленники пишут ему о том, что заинтересованы его товаром и хотят приобрести, но под разными причинами отказываются от личной встречи, и предлагают оплатить стоимость товара на банковскую карту, после чего злоумышленник отправляет потерпевшему ссылку на сайт (фишинговый сайт), якобы, через этот сайт будет производиться сделка, и для подтверждения перевода потерпевшему необходимо ввести данные своей банковской карты. После получения информации о банковской карте злоумышленник запускает схему обналичивания денег: вводит номер карты и CVV код карты на сайте woopay.kz, якобы, он является владельцем и хочет вывести деньги на баланс абонентского номера. Деньги поступают на баланс абонентского номера, заранее подготовленного для этих целей. После чего проделывают обратную процедуру, с SIM-карт выводят деньги на банковские карты подставных лиц и обналичивают", - рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

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