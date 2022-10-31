В Алматы пьяный гражданин Узбекистана на угнанном автомобиле снес ограждения на кладбище

Фото: Polisia.kz
Алматы. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 28-летний гражданин Узбекистана в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле снес могильные ограждения на кладбище, сообщает Polisia.kz.
Не зная города, он заехал на кладбище и, не справившись с управлением, снес могильные ограждения. К счастью, никто не пострадал, сами могилы не повреждены. Это заметил охранник кладбища, который сразу сообщил об инциденте в полицию. Первым отреагировали участковые инспекторы: они оперативно задержали нарушителя общественного порядка, когда тот пытался скрыться", - проинформировал начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.
По его совам, мужчина находился в алкогольном опьянении, что является отягчающим обстоятельством.
Как выяснилось, владелец машины оставил свой внедорожник на СТО для покраски бампера, маляры решили машину помыть и загнали на расположенную рядом автомойку. Оттуда мойщик и завладел ключами от транспортного средства", - добавил Ильяс Омирсериков.
На данный момент начато досудебное расследование по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством).
Кроме того, собран материал административного производства по части 6 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения).