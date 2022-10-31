В Алматы пьяный гражданин Узбекистана на угнанном автомобиле снес ограждения на кладбище

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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыаркинском районном суде № 2 Астаны огласили приговор по уголовному делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Олжаса Абишева.

Суд приговорил Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 361 УК РК по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 УК РК и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву - наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года", - цитирует телеканал КТК судью Ибрагима Алькенова.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд вынес решение по делу Елжана Биртанова.

Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения.

Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге.

Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.