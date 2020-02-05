В Алматы работники частной охраны обворовывали своих клиентов

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Четверо работников одного из ТОО, занимающегося охраной домов, обворовывали своих клиентов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции города Алматы, подозреваемые, владея информацией об отсутствии хозяев дома, проникали в жилища и воровали ценные вещи.

Как сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов, в состав группы входили трое мужчин в возрасте 23 лет и один - 54 лет. В погоне за легкой наживой, они решили воспользоваться своим служебным положением.

Только за одну ночную смену они проникли на территории двух домов, тайно похитив личное имущество своих клиентов, причинив материальный ущерб в общей сумме на полмиллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью мониторинга систем видеонаблюдения города, подозреваемые были вычислены. Кроме того, стало известно, на каком автомобиле они передвигаются. Все четверо фигурантов сейчас задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы. В рамках досудебного расследования по части 3 статьи 188 УК РК, проводятся следственные действия", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района.

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