В Алматы судят женщину, годами издевавшуюся над собственной дочерью

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - В Алматы судят мать, которая издевалась над дочерью-инвалидом. Новый опекун девочки хочет лишить женщину родительских прав, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Разбитая голова, переломанные руки и ноги, рубцы и шрамы по всему телу - 14-летнюю девочку изуродовали родные люди. На скамье подсудимых ее собственная мать. Женщину обвиняют сразу по трем статьям: по части 2, пункту 11 статьи 106, пункту 8 части 2 статьи 107, части 2 статьи 140 Уголовного кодекса РК.

Согласно материалам дела, с самого детства над девочкой издевалась бабушка. Однажды она даже проломила девочке череп костылем. Трое суток ребёнок был в реанимации, выжил, но остался инвалидом. Бабушку осудили. А после этого к побоям подключилась мать. На суде пострадавшая призналась: ее морили голодом, запирали и били. Чаще всего ремнем, газовым ключом и молотком.

Я еще когда приехала, она ее подзатыльниками кормила. Я там была, я уже видела. Потом, когда она вышла, Диана мне говорила: тетенька, а вы не можете меня сразу забрать? Уже было понятно, что ребенок там боится. Старшая дочь ее покрывает. Потому что при мне лично старшая дочь видела, что Аня кинулась на нее драться. Я их разнимала", - говорит опекун пострадавшей девочки, жительница Капшагая Надежда Барсукова, которая летом прошлого года забрала подростка к себе.

Подозреваемая свою вину признала частично. Говорит, поднимала руку на дочь всего дважды. Оба раза - за непослушание и без серьезных последствий. Появившиеся синяки и шрамы на теле женщина объяснить не смогла.

То, что девочку систематически избивали, заметили и педагоги. Они первыми забили тревогу и теперь проходят как свидетели. В прошлый раз дело довели до суда, но тогда мать так и не лишили родительских прав. На этот раз новые опекуны настроены решительно. Следующее заседание пройдет через неделю.

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