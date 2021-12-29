В Алматы у жителя Кызылординской области изъяли крупную партию синтетических наркотиков

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Спецоперацию оперативники подразделения по противодействию наркопреступности провели в Наурызбайском районе Алматы, сообщает Polisia.kz.
Задержан 24-летний житель Кызылординской области, который, как установлено, занимался сбытом синтетических наркотиков, посредством, так называемых закладок. По месту его жительства обнаружено и изъято зелье, расфасованное в полиэтиленовые пакеты, а также инвентарь, используемый фигурантом при расфасовке и распространении наркотиков. По словам задержанного, синтетику он приобретал через Интернет оптом, реализовывал в розницу на территории Алматы и Алматинской области. Вознаграждение за сбыт наркотических веществ фигурант получал посредством электронных переводов. Сумма одного заказа варьировалась от 100 тысяч до 200 тысяч тенге. Согласно результатам судебно-химической экспертизы, наркотик - PVP, его вес составил 130 граммов, - информировал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное хранение, перевозка в целях сбыта, наркотических средств в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что алматинка организовала нарколабораторию в Усть-Каменогорске.