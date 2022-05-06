В Алматы установлены факты искусственного завышения цены на автогаз

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Прокуратурой города Алматы проведена проверка деятельности компании Petrosun, которая занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в Южном регионе (доля рынка 76,9%).
Установлены факты злоупотребления таким положением и искусственного завышения максимального уровня цены на автогаз", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
В результате стоимость топлива за указанный период повышалась до 323,8% за тонну товара.
По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 221 УК РК (Злоупотребление монополистической деятельностью).
В рамках досудебного расследования добровольно возмещено 2,2 млрд тенге в бюджет государства. Досудебное расследование продолжается, иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в настоящее время не подлежат разглашению", - добавили в прокуратуре.