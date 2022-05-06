В Алматы установлены факты искусственного завышения цены на автогаз

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 МАЯ - На одном из оптовых складов Усть-Каменогорска установлено незаконное хранение алкогольной продукции различных производителей и наименований в количестве более 49 000 бутылок: водки Qulan, "Пшеничная", "Хаома", коньяка "Казахстан", Sikvaruli, "Грузинский", вина "Алазанская долина", "Мускат", "Советское шампанское", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пробы изъятого алкоголя направлены на экспертизу. Материалы проверки переданы в департамент экономических расследований ВКО для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов РК.

В ведомстве пояснили, что согласно закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" хранение этилового спирта и (или) алкогольной продукции в целях дальнейшей оптовой или розничной реализации должно осуществляться на основании лицензии.

По информации налоговиков, за короткое время это уже второй случай незаконного оборота алкогольной продукции в Усть-Каменогорске. В апреле в ходе проверки был выявлен не только факт хранения, но и факт незаконного изготовления алкогольной продукции.