В Алматы установлены участники январских событий, раздававшие оружие

Фото: СЦК

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Генеральная прокуратура озвучила новые результаты расследования январских событий. В частности, в Алматы установлены подозреваемые, которые раздавали оружие участникам беспорядков и пытались захватить здание телевышки "Кок тобе", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе Алматы изобличен участник этих событий, который 6 января пытался совершить захват здания телевышки "Кок тобе". Основная цель завладения стратегическим объектом - это контроль работы телевидения и радиоканалов для последующей агитации выхода граждан на улицы путем распространения ложной информации. Захват стратегического объекта предотвращен силами правопорядка. Подозреваемое лицо с санкции суда содержится под стражей", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Также, по его словам, в Алматы задержаны трое соучастников ограбления оружейного магазина "Анна". По данным Генпрокуратуры, 5 января подозреваемые на своем автомобиле марки "Лексус" раздавали похищенное оружие перед площадью Республики.

В Кызылординской области завершено расследование в отношении одного из участников беспорядков, которого обвиняют в гибели военнослужащего.

5 января 2022 года во время массовых беспорядков в городе Кызылорде он и его сообщники жестоко избили водителя КамАЗа Национальной гвардии. Затем подозреваемый угнал военную технику. Подложив на педаль газа кирпич, направил машину в сторону оцепления военнослужащих, при этом сам преступник спрыгнул с кабины КамАЗа. Автомашина на большой скорости совершила наезд на военных, в результате погиб солдат срочной службы Кайсаров", - рассказал Килымжанов.

Действия подозреваемого квалифицированы как совершение акта терроризма.

В целом, по данным Генпрокуратуры, подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках в период январских событий в Казахстане признан 721 человек, из которых под арестом находятся 281.