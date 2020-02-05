В Алматы в ходе спецоперации задержан "Мерседес" с вооруженными людьми

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские в ходе спецоперации задержали "Мерседес" с вооруженными водителем и пассажиром, передает Kazakhstan Today.



По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, спецоперацию сотрудники криминальной полиции города провели при содействии бойцов спецподразделения и патрульных полицейских.



"В восьмом часу вечера на улице Шевченко была блокирована автомашина марки "Мерседес", в салоне которой находились трое мужчин. При личном досмотре 30-летнего водителя был обнаружен и изъят пистолет марки Grand Power Т10, снаряженный 9 патронами. Между тем один из пассажиров данного транспортного средства - 28-летний гражданин Н., судя по всему опасаясь быть разоблаченным, пытался выбросить предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.



Он уточнил, что, согласно заключению экспертизы, оружие, от которого пытались избавиться, - пистолет системы Макарова, пригодный для стрельбы. Пистолет, изъятый у водителя, является оружием с возможностью стрельбы патронами травматического действия, также пригоден для стрельбы.



Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 287 УК Республики Казахстан. Производство по уголовному делу проводит управление полиции Медеуского района по территориальности. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства