В роще Баума в Алматы обнаружен схрон с оружием

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 19 МАРТА - В распоряжении сотрудников колонии-поселения оказалась оперативная информация о тайнике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники оперативного отдела учреждения ЛА-155/13 ДУИС совместно с коллегами управления криминальной полиции ДП Алматы провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых в роще Баума, в 200 метрах от улицы Успенского в южном направлении, около дерева обнаружили тайник с различными боеприпасами, сообщает Polisia.kz.
Участники массовых беспорядков спрятали в укромном уголке два ружья, револьвер, нож, патроны от автомата Калашникова, пистолета системы Макарова, гранаты, бронежилет, а также полицейскую рубашку. Истинную принадлежность составляющих схрона установит дальнейшее расследование.
Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Турксибского района. Ведется расследование.