В Алматы виновник смертельного ДТП приговорен к 2,5 годам лишения свободы

АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ - К 2 годам и 6 месяцам приговорен виновник смертельного ДТП, случившегося в Алматы в ноябре 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По сообщению управления дознания, факт имел место в ночь на 12 ноября 2020 года, по проспекту Рыскулова, в восточном направлении, между улицами Шарипова и Саина.

По словам очевидцев, две иномарки устроили гонки между собой по проспекту. Проехав улицу Шарипова, водитель автомобиля Mercedes E-класса потерял управление, его автомобиль закрутило на дороге, после чего он вылетел на разделительный газон, где снес около десяти секций железного ограждения, после чего вновь вылетел на дорогу. В итоге дорожно-транспортного происшествия на месте скончался пассажир, который находился на переднем сидении автомашины Mercedes: его не спасли даже сработавшие в салоне подушки безопасности, сообщает Polisia.kz

Решением суда гражданин Шотаев признан виновным в совершении указанного уголовного правонарушения. Он лишен права управления транспортным средство сроком на 5 лет. Вместе с тем ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.

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