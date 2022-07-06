В Алматы за серию афер задержана лжесотрдуница банка

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - В Алматы по подозрению в серийном мошенничестве задержана 29-летняя местная жительница, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанной предъявлено обвинение по статье 190, часть 3, УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно). Межрайонный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Polisia.kz

В ходе следствия установлено, что девушка представлялась сотрудницей одного из банков, обещала свою помощь в оформлении кредита без залога, по низким процентным ставкам", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

За свои услуги девушка просила от 120 до 170 тысяч тенге. Полиция на данный момент имеет доказательства по пяти фактам мошенничества.

По информации полиции, в прошлом задержанная уже имела проблемы с законом, она была осуждена за совершение аналогичных преступлений.

Всех, кто пострадал от действий данной гражданки, полицейские просят обратиться по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02.