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В Алматы за смертельное ДТП наказание понесли водители обеих автомашин

10.11.2020 9910
Алматы. 10 ноября. Kazakhstan Today - За ДТП со смертельным исходом наказание понесли водители обеих автомашин в Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 
Почти год назад на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Баянаульской произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Polisia.kz
 
Как сообщил начальник управления дознания департамента полиции города Алматы Олжас Шарипов, в 22.35 водитель автомашины Subaru Legacy с пассажирами в салоне следовал по проспекту Суюнбая в южном направлении и осуществлял поворот на улицу Баянаульскую. 
 

Горит желтый сигнал светофора. Subaru трогается, совершая поворот. В этот момент сверху по Суюнбая в северном направлении движется автомобиль Mitsubishi Pajero, который также везет двух пассажиров. Водитель Mitsubishi Pajero прибавляет газу, чтобы успеть проскочить на уже моргающий желтый сигнал светофора… Происходит сильное столкновение двух автомобилей", - рассказал Олжас Шарипов.

 
По его словам, от удара автомобиль Mitsubishi развернулся и опрокинулся на крышу. "В этот момент из салона вылетает женщина и ударяется об столб, установленный вдоль улицы. По инерции Mitsubishi продолжает тащить по асфальту, внедорожник заново опрокидывается и обратно встает на колеса, машина без управления продолжает движение по проезжей части. В результате происходит еще одно столкновение с третьим участником ДТП, внедорожник останавливается", - проинформировал начальник управления. 
 
В результате ДТП погибли два пассажира, находившиеся в салоне авто Mitsubishi - женщины, являвшиеся друг другу родственницами, 1955 и 1998 годов рождения. 
 
По информации Олжаса Шарипова, в ходе судебного разбирательства оба подсудимых вину свою признали в полном объеме. Вина подсудимых также подтверждается рапортами сотрудников полиции, справкой по дорожно-транспортному происшествию, протоколом осмотра места дорожно-транспортного происшествия, фототаблицами, протоколами осмотра и проверки технического состояния транспортных средств, приобщенными к делу вещественными доказательствами, заключениями экспертиз, протоколами допросов подозреваемых, свидетелей, видеозаписями с камер наблюдения, протоколами допросов экспертов и другими материалами уголовного дела. 
 
Суд считает, что виновность подсудимых в том, что они, управляя автомобилем, нарушили требования правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, установлена совокупностью вышеуказанных доказательств. 
 
Приговором суда они признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 345 Уголовного кодекса и по данной статье им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет каждому. 
 

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