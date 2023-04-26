25.04.2023, 14:13 20136
В Алматы задержали домушника-альпиниста
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 34-летний приезжий из Туркестанской области обворовывал квартиры алматинцев с помощью промышленного альпинистского снаряжения, сообщает Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, подозреваемый проник в квартиру, расположенную на 12-м этаже 21-этажного дома на улице Аскарова.
Он спустился с крыши на веревке, разбил окно и проник внутрь жилища. Незнакомец по ту сторону окна не вызвал подозрения у жителей соседних квартир: они подумали, что работает мойщик окон. В чужой квартире злоумышленник похитил хозяйское имущество на 3 млн тенге. Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками криминальной полиции города, управления полиции Ауэзовского района и полицейского спецназа", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.
Вещественные доказательства, в том числе снаряжение для промышленного альпинизма, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного по части 3 статьи 188 УК РК.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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25.04.2023, 21:09 10166
Трагический январь: кто отключил огни ВПП аэропорта Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 апреля, в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев, сообщает "Sputnik Казахстан".
По словам свидетеля, вечером 5 января 2022 года по прибытии в аэропорт он ознакомился с воздушной обстановкой, с суточным планом полетов и перед сменой прошел медицинский контроль. О том, что в сторону аэропорта направляется большое количество людей, он узнал от диспетчеров брифинга. В связи с этим исполняющий обязанности директора Мухтар Шакенов принял решение об эвакуации сотрудников в здание, расположенное на территории "Казаэронавигации".
На перроне происходил хаос: пассажиры выходили, была суета среди сотрудников службы авиационной безопасности, которые вместе с нами поехали в центр. Дорога от одного здания в другое занимает минут 15-20", - сказал Рузиев.
Во время передвижения в автобусе он дал указание опоздавшему диспетчеру, чтобы тот возвращался домой.
По прибытии в центр обслуживания воздушным движением нас встретила группа людей. Я обратил внимание, что там были люди в жилетах и с бейджиками, думал, что это работники аэропорта", - объяснил свидетель.
По его словам, неизвестные лица потребовали оставаться на местах и выключить телефоны, затем указали пройти в здание. Рузиев отметил, что, улучив момент, он поднялся на третий этаж, где находится кабинет начальника аэродрома диспетчерского центра, но не застал его на месте.
Я объяснил Курьерову всю ситуацию, что мы были захвачены. Начальник сказал, чтобы мы не проявляли агрессивность, выполняли их требования. После чего я уточнил воздушную обстановку: воздушные суда, которые летели на аэродром Алматы, отходили на запасной аэродром. Также я узнал, что взлетная посадочная полоса была выключена другим руководителем полетов", - сказал Абдулкаим Рузиев.
По словам свидетеля, ему объяснили, что световые сигналы полос отключены, так как уже были известны случаи разбоя на терминале. После этого он спустился на первый этаж и вел переговоры с неизвестными лицами. Рузиев пояснил, что требованием посторонних людей было отключить электричество и радиолокационные средства и сопроводить их в зал обслуживания воздушным движением, чтобы не допустить посадку российских самолетов.
Требование по отключению радиолокационного оборудования не было выполнено, поскольку в воздушном пространстве был бы хаос, мы имели бы большое количество жертв", - добавил Рузиев.
В своих показаниях свидетель отметил, что он вместе с исполняющим обязанности директора "Казаэронавигации" пытался убедить посторонних в невозможности отключения радиолокационных средств, так как над воздушным пространством Казахстана находятся транзитные самолеты.
Чтобы убедить их, что посадки в алматинском аэропорту не будет, показали телеграмму о закрытии аэропорта. Затем посторонние потребовали автобусы и покинули территорию "Казаэронавигация".
На суде Абдулкаим Рузиев уточнил, что, несмотря на то что в аэропорту не было посадок и взлетов, остальное воздушное пространство использовалось в полном объеме.
18 апреля в межрайонном суде по уголовным делам Алматы начали давать свои показания сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) Международного аэропорта Алматы по делу о захвате воздушной гавани мегаполиса во время январских беспорядков.
24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.
С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.
25.04.2023, 16:32 18256
Многомиллиардные хищения в Талдыкоргане: Антикор раскрыл подробности
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали и министр просвещения Гани Бейсембаев договорились провести совместный внешний анализ коррупционных рисков сферы финансирования среднего образования.
Такое решение принято на совместном совещании Антикора и Министерства просвещения РК, сообщает пресс-служба агентства.
Причиной начала совместного анализа послужили различные коррупционные преступления в области образования.
Только за последние 3 года в сфере зарегистрировано более 300 коррупционных правонарушений, в совершении которых изобличено порядка 200 лиц. В целом преступления характерны для всех регионов республики, при этом наибольшее их количество приходится на Шымкент, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую и Кызылординскую области. Недавние резонансные дела в отношении сотрудников образования Кызылординской, Актюбинской областей и города Талдыкоргана подтверждают наличие серьезных коррупционных схем", - отметили в Антикоре.
Беспокоит, что в половине этих деяний задействованы руководители подразделений системы образования. Это тревожный сигнал, поскольку коррумпированность руководителей создает эффект "преемственности" преступного поведения у подчиненных", - подчеркнул Жумагали.
В ходе предварительного исследования выявлено, что подготовка к хищению средств происходит уже на стадии формирования бюджетных заявок. При этом в сговоре находятся ответственные сотрудники школ, отделов образования и другие лица. После получения финансирования средства распределяются в городские, районные отделы образования, а сэкономленная сумма передвигается на фонд оплаты труда.
Такая практика позволила главному бухгалтеру отдела образования города Талдыкорган похитить порядка 2 млрд тенге путем начисления "мертвым душам" и аффилированным лицам. Проводится аудиторская проверка, сумма уточняется. В ходе обыска у подозреваемой были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 1 млрд тенге, значительная часть из которых была в иностранной валюте", - отметили в ведомстве.
По словам Асхата Жумагали, подобные правонарушения стали возможны в результате несовершенства механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствия централизованного учета работников образования и недостаточной цифровизации этих процессов.
По итогам совещания стороны наметили комплексные меры по изменению текущей ситуации в сфере образования.
Напомним, ранее в Талдыкоргане задержали главбуха отдела образования. У задержанной обнаружили ключи от 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник и ювелирные изделия. Вместе с ней задержали других работников отдела образования. Их подозревают в систематических хищениях на сумму более 2 млрд тенге.
В настоящее время наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела. Подозреваемые лица заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Также в Кызылординской области выявлены многомиллионные хищения в сфере образования. Чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге.
25.04.2023, 11:53 23686
Экс-глава ДКНБ Алматы получил 6 лет колонии
Фото: Pexels.com
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вынесен приговор по делу бывшего начальника департамента Комитета национальной безопасности города Алматы Нурлана Мажилова.
Приговором Алмалинского районного суда города Алматы бывший начальник ДКНБ по городу Алматы признан виновным в превышении власти и должностных полномочий", - говорится в сообщении, опубликованном на странице судов Алматы в Facebook.
Приговором суда Мажилов осужден к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет.
Также экс-глава ДКНБ лишен звания генерал-майора КНБ.
Напомним, Нурлан Мажилов был арестован после январских событий 2022 года. По словам генпрокурора Берика Асылова, будучи главой ДКНБ, Мажилов в самый разгар погромов вместе с личным составом покинул здание ведомства.
25.04.2023, 11:37 24211
Бывшему гендиректору АНПЗ предъявили обвинения
Данбай обвиняется по четырем эпизодам о злоупотреблении полномочиями
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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрата Данбая обвиняют по четырем эпизодам статьи 361 УК РК о злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, приказом Шухрата Данбая была назначена комиссия, которая составила акт приемки объекта комплекса глубокой переработки нефти с имеющимся дефектным оборудованием и невыполненным остаточным объемом работ. На основании акта приемки объекта, несмотря на наличие ряда выявленных дефектов, допущенных в ходе работ, генеральный директор подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта КГПН, сообщает издание "Казинформ".
Данбай, будучи генеральным директором ТОО "АНПЗ", зная, что установленные фильтры установки каталитического крекинга и сепаратор суспензии F-0201, предназначенные для снижения массовой доли взвеси, находятся в нерабочем состоянии, не принял мер для устранения недоделок и подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта КГПН без замечаний.
По версии гособвинения, на основании подписанного приказа, достоверно зная, что по условиям договора установщик оборудования обязан устранить за свой счет все дефекты, повреждения и весь ущерб, из корыстных побуждений не принял мер по удержанию суммы в размере 728 607 855 тенге за нефункционирующее и дефектное оборудование.
Гособвинитель запросил для подсудимого 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. И 3 года 6 месяцев для директора департамента госзакупок, также проходящего по этому уголовному делу.
Суд постановил назначить дату очередного судебного заседания на 17 мая.
Напомним, Данбая также обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
Ранее Шухрат Данбай был осужден за махинации с землей в период управления Павлодарским НХЗ.
24.04.2023, 20:09 40876
Трагический январь: суд вынес приговор экс-главе полиции аэропорта Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий, сообщает пресс-служба суда.
Иными словами, Т. совершил действия, явно выходящие за пределы его прав и полномочий, которые повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшие тяжкие последствия, согласно статье 362, часть 4, УК.
Как установил суд, в ночь с 4 на 5 января 2022 года в Алматы были захвачены здания органов государственной власти, совершены попытки захвата зданий правоохранительных органов и других объектов. В связи с чем начальником ДП по городу был введен специальный оперативный план. Начальник ЛОП Международного аэропорта Алматы 5 января 2022 года в 16.09 получил приказ обороняться. Невзирая на имеющуюся информацию о том, что участники массовых беспорядков двигаются в аэропорт и полученный приказ обороняться, Т. не организовал оборону здания ЛОП, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на обслуживаемом объекте в международном аэропорту.
В период времени с 18.00 до 19.00 участники массовых беспорядков собрались напротив въезда в аэропорт. Т. вопреки объявленному специальному плану дал приказ личному составу ЛОП переодеться в гражданскую одежду, оставить в здании ЛОП полученные ранее специальные средства, покинуть административное здание и выдвинуться в сторону аэропорта и покинул свой служебный кабинет.
Вследствие чего административное здание ЛОП осталось без охраны и обороны, участники массовых беспорядков беспрепятственно захватили здание ЛОП, вооружились и захватили здание аэропорта, создавая реальную угрозу пассажирам, угнали автотранспортные средства аэропорта, отключили электропитание взлетной полосы для недопущения прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорт, подвергнув опасности воздушные суда, находившиеся в это время в небе и летевшие к месту посадки в аэропорт. В здании аэропорта примерно 200-300 человек похитили, разбили и подожгли имущество аэропорта, физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.
В результате незаконных действий участников массовых беспорядков деятельность аэропорта была парализована с 5 по 12 января 2022 года, сумма причиненного ЛОП материального ущерба составила 2 168 726 тенге; АО "Международный аэропорт Алматы" - 313 850 654 тенге, АО "AirAstana" причинен ущерб на сумму 5 617 251 тенге; малому и среднему бизнесу на общую сумму 414 113 533 тенге.
Подсудимый вину не признал, просил прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 9 лет, лишить специального звания подполковника полиции.
Приговором суда Т. признан виновным по статье 362, часть 4, УК, и ему назначено 6 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет. Т. лишен специального звания подполковника полиции. Гражданские иски по делу не заявлены.
Приговор не вступил в законную силу.
18 апреля в межрайонном суде по уголовным делам Алматы начали давать свои показания сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) Международного аэропорта Алматы по делу о захвате воздушной гавани мегаполиса во время январских беспорядков.
С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.
24.04.2023, 19:51 41941
Житель Талдыкоргана незаконно перевозил около 350 кг рыбы
Причиненный ущерб составил более миллиона тенге
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Талдыкорган. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бусик с 350 кг незаконно выловленной рыбы задержали в Жетысуской области. Авто остановили на 17-м км трассы Талдыкорган - Текели, сообщает пресс-служба МВД РК.
За рулем автомобиля находился 57-летний житель областного центра, который провозил около 350 кг различных видов рыбы (сом, лещ, карась и сазан).
Каких-либо документов на груз мужчина предоставить не смог. Причиненный ущерб составил более 1 млн тенге. Незаконно выловленная рыба сдана в приемный пункт для дальнейшей реализации в доход государства.
Собранный материал направлен в рыбинспекцию для принятия окончательного процессуального решения и привлечения правонарушителя к ответственности.
Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли около 200 кг осетра.
8 апреля в рамках мероприятия "Нерест" сотрудники Мактаральского РОП совместно с инспекторами "Охотзоопрома" установили факт незаконной добычи рыбы. Изъято около 150 кг рыбы сазана, резиновая лодка и две остроги.
Браконьеры пытались затопить лодку с инспектором и егерем на реке Или.
В начале апреля Министерство экологии и природных ресурсов ввело запрет на вывоз с территории Республики Казахстан судака и сома в непереработанном виде сроком на 6 месяцев.
В целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период их нереста Министерством экологии и природных ресурсов на территории страны с 5 апреля по 5 июня проводится рыбоохранная акция "Нерест".
В Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработали проект закона "Об аквакультуре".
24.04.2023, 18:36 45546
Суд вынес приговор по делу Карима Масимова
Фото: inform.kz
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении Масимова К. (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК) в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом "совершенно секретно", сообщает пресс-служба суда.
Масимов К. и Садыкулов А. обвинялись в государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), насильственном захвате власти в РК (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК). Ергожин Д. - в насильственном захвате власти в РК (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК). Осипов М. - в превышении власти и должностных полномочий (часть 3 статьи 362 УК).
Масимов К. признан виновным по части 1 статьи 175, части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Садыкулов А. признан виновным по части 1 статьи 175, части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание - 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Ергожин Д. признан виновным по части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание - 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Осипов М. признан виновным по части 3 статьи 362 УК, и ему назначено наказание - 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.
Масимов К., Садыкулов А., Ергожин Д. и Осипов М. лишены званий генералов и государственных наград.
В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, Комитет национальной безопасности 6 января 2022 года начал досудебное расследование по факту государственной измены. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов, экс-заместитель председателя КНБ - начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. В ходе следствия в действиях Масимова были установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Позже по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов. В начале ноября 2022 года Генеральной прокуратурой РК уголовное дело в отношении Масимова и других подозреваемых для рассмотрения было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Уголовное дело будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно".
Генеральный прокурор Берик Асылов на специальном заседании мажилиса, посвященном январским событиям в Казахстане в 2022 году, рассказал, какие распоряжения отдавал экс-председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов.
24.04.2023, 16:05 43056
Жестокое убийство женщины в Алматы: подозреваемый задержан
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция города Алматы задержала подозреваемого в жестоком убийстве и обезглавливании женщины, чье тело было найдено в парке на улице Шолохова.
С санкции суда гражданин И., 1962 года рождения, арестован. Установлено, что подозреваемый был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершено в ходе ссоры. В настоящее время в рамках уголовного дела, расследуемого СУ ДП города Алматы по части 2 статьи 99 УК РК, назначены экспертизы", - сообщает Polisia.kz.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и части 1 статьи 19 УПК РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ранее сообщалось, что в Алматы обезглавили женщину. Голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек.
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