В Алматы задержали домушника-альпиниста  

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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 апреля, в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев, сообщает " - Во вторник, 25 апреля, в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев, сообщает " Sputnik Казахстан"





По словам свидетеля, вечером 5 января 2022 года по прибытии в аэропорт он ознакомился с воздушной обстановкой, с суточным планом полетов и перед сменой прошел медицинский контроль. О том, что в сторону аэропорта направляется большое количество людей, он узнал от диспетчеров брифинга. В связи с этим исполняющий обязанности директора Мухтар Шакенов принял решение об эвакуации сотрудников в здание, расположенное на территории "Казаэронавигации".





На перроне происходил хаос: пассажиры выходили, была суета среди сотрудников службы авиационной безопасности, которые вместе с нами поехали в центр. Дорога от одного здания в другое занимает минут 15-20", - сказал Рузиев.





Во время передвижения в автобусе он дал указание опоздавшему диспетчеру, чтобы тот возвращался домой.





По прибытии в центр обслуживания воздушным движением нас встретила группа людей. Я обратил внимание, что там были люди в жилетах и с бейджиками, думал, что это работники аэропорта", - объяснил свидетель.





По его словам, неизвестные лица потребовали оставаться на местах и выключить телефоны, затем указали пройти в здание. Рузиев отметил, что, улучив момент, он поднялся на третий этаж, где находится кабинет начальника аэродрома диспетчерского центра, но не застал его на месте.





Я объяснил Курьерову всю ситуацию, что мы были захвачены. Начальник сказал, чтобы мы не проявляли агрессивность, выполняли их требования. После чего я уточнил воздушную обстановку: воздушные суда, которые летели на аэродром Алматы, отходили на запасной аэродром. Также я узнал, что взлетная посадочная полоса была выключена другим руководителем полетов", - сказал Абдулкаим Рузиев.





По словам свидетеля, ему объяснили, что световые сигналы полос отключены, так как уже были известны случаи разбоя на терминале. После этого он спустился на первый этаж и вел переговоры с неизвестными лицами. Рузиев пояснил, что требованием посторонних людей было отключить электричество и радиолокационные средства и сопроводить их в зал обслуживания воздушным движением, чтобы не допустить посадку российских самолетов.





Требование по отключению радиолокационного оборудования не было выполнено, поскольку в воздушном пространстве был бы хаос, мы имели бы большое количество жертв", - добавил Рузиев.





В своих показаниях свидетель отметил, что он вместе с исполняющим обязанности директора "Казаэронавигации" пытался убедить посторонних в невозможности отключения радиолокационных средств, так как над воздушным пространством Казахстана находятся транзитные самолеты.





Чтобы убедить их, что посадки в алматинском аэропорту не будет, показали телеграмму о закрытии аэропорта. Затем посторонние потребовали автобусы и покинули территорию "Казаэронавигация".





На суде Абдулкаим Рузиев уточнил, что, несмотря на то что в аэропорту не было посадок и взлетов, остальное воздушное пространство использовалось в полном объеме.





18 апреля в межрайонном суде по уголовным делам Алматы начали давать свои показания сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) Международного аэропорта Алматы по делу о захвате воздушной гавани мегаполиса во время январских беспорядков.





24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.



