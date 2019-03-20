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В Алматы задержали мужчину, сообщившего о "бомбе" в торговом центре в Алматинской области

19.03.2019, 17:06 7966
Талдыкорган. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы задержали мужчину, сообщившего о "бомбе" в торговом центре в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня, 19 марта, в ТРЦ "Апорт", расположенном в Карасайском районе, полицейские совместно с другими службами произвели осмотр здания в поисках взрывного устройства. Во время осмотра объекта посетителей и персонал торгового центра эвакуировали за полицейское оцепление. Поводом к эвакуации людей послужил анонимный телефонный звонок о возможном минировании объекта", - сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматинской области.

 
Завершив осмотр здания, сотрудники экстренных служб не обнаружили взрывных устройств. 
 

Звонивший мужчина установлен и задержан на территории Алматы. Факт зарегистрирован в ЕРДР Карасайской районной полиции с возбуждением уголовного производства", - отметили в ведомстве.

 
С начала года это уже четвертый факт ложного сообщения об акте терроризма в регионе. Два из них зарегистрированы в Панфиловском районе и два - в Карасайском районе. Во всех случаях подозреваемые лица установлены и привлекаются к уголовной ответственности.
 

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