В Алматы задержан 19-летний наркозакладчик

АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - В Алматы у местного жителя изъято 20 свертков с психотропным веществом, передает KAZAKHSTAN TODAY .
Подозреваемого в совершении закладок наркотиков полицейские задержали в частном секторе Медеуского района Алматы.
Это гражданин К., 2003 года рождения. В ходе личного обыска следственно-оперативной группой из кармана шорт был изъят сверток, обмотанный скотч-лентой, внутри которого находились полиэтиленовые пакеты в количестве 20 штук с порошкообразным веществом светло-зеленого цвета. Со слов задержанного, данное вещество является синтетическим наркотиком "скорость". Криминалистами были изъяты смывы с пальцев рук и ладони, срезы карманов шорт, сотовый телефон, в котором имелась переписка и фото с координатами закладок. Вещественные доказательства направлены на экспертизу", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Как рассказал подозреваемый, он работает закладчиком непродолжительное время. Адреса мест закладок получает через интернет-приложение, в денежное вознаграждение получал в криптовалюте, сообщает Polisia.kz.
В едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).