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В Алматы задержан карманник с ножом

18.04.2022, 10:26 14641
В Алматы задержан карманник с ножом
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 АПРЕЛЯ - Вооруженный ножом карманник, который грабил людей в общественном транспорте, задержан полицией Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержан 35-летний житель Карасайского района Алматинской области. Ранее он был судим за каржи чужого имущества. 
 

На этот раз он украл сотовый телефон у пассажирки автобуса 206-го маршрута. Об этом женщина в полицию не заявляла, но нам стало известно из поста общественного деятеля, сигнализировавшей о произошедшем преступлении. Проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Куатбек Науатов.

 
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. 
 
В полиции вместе с тем выразили благодарность неравнодушным гражданам, не оставшимся в стороне и проявившим свою активную гражданскую позицию. 
 

Мы сейчас устанавливаем личность молодого человека, который, несмотря на угрозу, попытался удержать преступника. Такой поступок дорогого стоит", - добавил Науатов.

 

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В Алматы задержали сотрудника районного суда № 2

19.04.2022, 19:35 1851
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - 18 апреля Антикоррупционной службой по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и противодействия коррупции Верховного суда РК задержан сотрудник районного суда № 2 Ауэзовского района Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Государственный служащий подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
 
На сегодняшний день органом досудебного расследования проводятся следственные мероприятия.
 
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
 

Рассылавший письма о минировании лжетеррорист задержан в Костанайской области

19.04.2022, 18:26 2666
Рассылавший письма о минировании лжетеррорист задержан в Костанайской области
Фото: liter.kz
КОСТАНАЙ. 19 АПРЕЛЯ - В городе Житикара Костанайской области задержан лжетеррорист, рассылавший письма о минировании торговых центров и аэропортов в Нур-Султане и Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями задержан гражданин РК Т. 1986 г.р., житель г. Житикара Костанайской области, работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города", - сообщили в антитеррористическом центре РК.

 
По данным ведомства, используя свои знания в IT-сфере и различные технические средства, мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов Нур-Султана и Алматы.
 
Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений, взят под стражу.
 
Лжетеррористу грозит наказание по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
 
Напомним, на прошлой неделе в ряде городов Казахстана на электронные адреса банков и торговых центров нескольких казахстанских городов, в том числе Алматы и Нур-Султана, поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Службы оперативного реагирования с применением служебных собак и спецтехники обеспечили эвакуацию людей, после чего проверили объекты на наличие подозрительных предметов. В ходе проведения осмотров информация о минировании не подтвердилась.
 

МВД предупреждает о новых уловках мошенников

19.04.2022, 17:54 3531
МВД предупреждает о новых уловках мошенников
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министерство внутренних дел РК сообщает об участившихся случаях мошеннических звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мошенники, представляясь дознавателями или следователями, сообщают, что по факту якобы оформленного онлайн-кредита в отделение полиции обратились родственники или знакомые граждан. Для уточнения данных преступники предлагают гражданам сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию - Ф.И.О., ИИН и т.д. Известны случаи, когда граждане под давлением мошеннических манипуляций устанавливали на свои устройства приложения, предназначенные для удаленного доступа. Все эти действия направлены преступниками на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денег либо оформление кредита", - сообщили на сайте ведомства.

 
В министерстве также рассказали, как не стать жертвой мошенников.
 

Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные. Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись - сотрудниками банков, их служб безопасности, правоохранительных органов и т.д. - персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка", - предупредили в МВД.

 
Также в ведомстве порекомендовали для защиты банковских счетов придерживаться элементарных мер безопасности: регулярно менять пароли, которые должны быть сложными, и подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д. 
 

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства", - подчеркнули в МВД.

 
В ведомстве также отметили, что по ряду причин, в том числе из-за трансграничности, раскрыть и расследовать интернет-мошенничество не всегда удается быстро и просто. 
 

Как правило, при совершении таких преступлений используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц, а также подложные абонентские номера. Для обналичивания похищенных денежных средств используются подставные лица", - уточнили в ведомстве.

 

Антикор: предотвращено хищение 180 млрд тенге "Оператора РОП"

19.04.2022, 15:00 6716
Антикор: предотвращено хищение 180 млрд тенге "Оператора РОП"
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Агентство по противодействию коррупции сообщило о том, что при координации Генеральной прокуратуры предотвращено хищение денежных средств ТОО "Оператор РОП" в размере 180 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию", - заявил официальный представитель антикоррупционного ведомства Арман Тлеукенов. 

 
По его информации, предполагалось, что произведенная на этих заводах электроэнергия "гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль". 
 

В результате своевременно принятых мер указанная противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы. Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО "Оператор РОП" содержатся под стражей. Итоговое решение о виновности будет определено судом", - заключил Тлеукенов.


 
Ранее сообщалось, что бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП" подозревают в хищении 13 млрд тенге.
 

Задержан один из координаторов январских беспорядков

19.04.2022, 14:12 7186
Задержан один из координаторов январских беспорядков
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Задержан один из координаторов январских событий. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Житель Жамбылской области, находясь в городе Алматы, 4 января 2022 года создал телеграм-канал, на который за считанные часы подписалось несколько тысяч участников. Посредством данного телеграм-канала его участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению "коктейлей Молотова", оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвата зданий", - сообщил Елдос Килымжанов. 

 
По его словам, 5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области.         
 

Доказательствами этого следствие располагает. Подозреваемое лицо установлено и находится под арестом", - добавил Елдос Килымжанов.         

 
Кроме того, в этом же регионе установлены водитель автомашины "Газель" гражданина С. и его сообщника гражданина К., которые передвигались на указанном авто, раздавали заранее заготовленную арматуру, похищенные полицейские щиты и бронежилеты. Также они использовали свой автомобиль для перекрытия дорог, затрудняя передвижение сотрудников правопорядка.
 

Анализ уголовных дел показывает, что в других регионах, где произошли трагические события, они развивались по идентичным сценариям и имели общую координацию. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии единого плана", - проинформировал представитель Генпрокуратуры.

 
Он сообщил, что в городе Алматы задержаны 4 подозреваемых лица, которые через социальные сети получали инструкции по изготовлению арматурных прутьев и их транспортировке к месту нахождения погромщиков. В настоящее время ведется работа по установлению их координаторов.
 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области установлены граждане, которые в городе Талдыкоргане финансировали участников беспорядков. За участие в погромах выплачивалось от 20 до 100 долларов США на человека.
 

В Казахстане почти половине подозреваемых лиц по январским событиям смягчена мера пресечения

19.04.2022, 12:20 10541
В Казахстане почти половине подозреваемых лиц по январским событиям смягчена мера пресечения
Фото: кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане почти половине подозреваемых лиц по январским событиям смягчена мера пресечения, сообщил заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Нами проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 280 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. Прокурорами проводятся встречи с родственниками задержанных и привлекаемых лиц, тщательно проверяются их аргументы, доводы и с учетом этого принимаются решения об изменении меры пресечения", - цитирует СЦК Елдоса Килымжанова.

 
Относительно смягчения меры пресечения. На сегодня в производстве следственных органов находится 4849 уголовных дел данной категории, с санкции суда под стражей содержатся 627 подозреваемых лиц.

 

Генпрокуратура: в Талдыкоргане участникам массовых беспорядков платили от 20 до 100 долларов США

19.04.2022, 12:17 11126
Генпрокуратура: в Талдыкоргане участникам массовых беспорядков платили от 20 до 100 долларов США
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Генеральной прокуратуре рассказали, что участникам январских погромов в Талдыкоргане платили от 20 до 100 долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алматинской области установлены граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. За участие в погромах выплачивалось от 20 до 100 долларов на человека. Данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках", - рассказал заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.


 
Также он доложил о задержании жителя Жамбылской области, который во время январских беспорядков в Алматы инструктировал участников погромов через Telegram-канал. 

По словам спикера, 4 января на этот канал подписались тысячи участников за считанные часы. Через мессенджер участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению "коктейлей Молотова", оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий. 
 

5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области", - проинформировал спикер.

 
Он добавил, что задержанный находится под арестом. 

Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

Оружейный тайник, принадлежащий ОПГ "Казахстанские", обнаружен в Алматинской области

19.04.2022, 12:07 11576
Оружейный тайник, принадлежащий ОПГ "Казахстанские", обнаружен в Алматинской области
Фото: depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 19 АПРЕЛЯ - В Алматинской области обнаружен схрон огнестрельного оружия ОПГ "Казахстанские", которая хранила свой арсенал в заброшенном здании на окраине поселка Байтерек Талгарского района. Об этом сообщил заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В указанном тайнике обнаружено 28 единиц оружия, в том числе 2 автомата Калашникова, 3 пистолета Макарова, 4 пистолета иностранного производства, 5 двуствольных и 10 одноствольных ружей, 2 обреза, патроны различного калибра, свето-шумовая граната и бронежилет. В целом по стране органами правопорядка обнаружено более 750 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, похищенного в период январских событий, - рассказал Килымжанов на брифинге в СЦК.

 
Он также сообщил, то в Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан приверженец деструктивного религиозного течения. У него обнаружены похищенные из охотничьего магазина "Оружейник" винчестер 12-го калибра и 2 ружья, похищенные из магазина "Корган". 
 
Кроме того, в Таразе задержан подозреваемый, у которого изъяты похищенные из департамента полиции Жамбылской области 4 пистолета Макарова и 131 патрон к ним.
 
Спикер подытожил, что наибольшее количество оружия изъято в Жамбылской области - 281 единица, в городе Алматы - 249 и в Алматинской области - 201.

Ранее сообщалось, что специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева (Дикого Армана), "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел". Арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета".
 

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