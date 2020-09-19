В Алматы задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 24-летней давности в Беларуси

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Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 24-летней давности в Беларуси, передает Kazakhstan Today.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Розыск" оперативниками полиции Алматы задержан 67-летний гражданин К., подозреваемый в убийстве с особой жестокостью. Как установлено, в последние годы он скрывался в пригороде Алматы, сообщает Polisia.kz

Гражданин К. с 1996 года, по информации полицейских из Беларуси, разыскивается по подозрению в совершении в группе лиц убийства и проходит по уголовному делу по статье 100 УК РБ в качестве подозреваемого.

Установлено, что у себя на родине гражданин К. дважды судим за хулиганство и за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

На данный момент задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы. В скором времени он будет экстрадирован в город Минск, Республики Беларусь, где будет предан местному правосудию", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

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