В Алматы задержан подозреваемый в краже дорогой видеотехники у гражданина Азербайджана

Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции Медеуского района Алматы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в ряде квартирных краж на территории мегаполиса.

"Ранее судимый за кражи мужчина в одном из эпизодов путем подбора ключа проник в квартиру иностранного гражданина и тайно похитил денежные средства, золотые изделия и дорогую видеотехнику. Установлено, что домушник работал в одиночку и исключительно в элитных микрорайонах. На сегодняшний день установлена его причастность к восьми аналогичным преступлениям. В отношении гражданина А. проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. На данный момент он находится под стражей", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района подполковник полиции Болат Тотыбаев.

Вместе с тем полиция Алматы в целях профилактики имущественных преступлений рекомендует не демонстрировать свой достаток, не рассказывать о своих доходах и приобретениях даже близким знакомым, которые, сами того не подозревая, могут стать наводчиками для любителя легкой наживы.

Необходимо быть наблюдательными и обращать внимание на телефонные звонки и звонки в дверь. Подозрительно относитесь к незнакомцам, которых вы можете встретить около вашего дома, в Вашем подъезде или на лестничной площадке. Старайтесь запоминать их приметы, интересуйтесь, к кому из ваших соседей они пришли. Установите дружеские отношения с соседями, попросите их быть наблюдательнее, обещая в ответ наблюдательность и со своей стороны. Примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок", - посоветовал подполковник Тотыбаев.

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