В Алматы задержан преступник, грабивший женщин в подъездах

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Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы задержан 26-летний мужчина, грабивший женщин в подъездах, передает Kazakhstan Today.
Подозреваемый орудовал один в вечернее время суток. Выслеживал одиноко идущих девушек, подбирал момент и под угрозой расправы, открыто похищал их ценные вещи и драгоценности, сообщает Polisia.kz.
Он выжидал, когда стемнеет и подбирал жертву слабее себя. Это типичный подход грабителя. Злоумышленник тайком "провожал" возвращающуюся, к примеру, с работы незнакомку домой и, нагоняя в подъезде, осуществлял свой преступный умысел, угрожая насильственными действиями. Требовал он отдать ему все, что представляет хоть какую ценность: серьги, цепочки, мобильный телефон, часы, деньги. Иной раз просто отбирал сумку и убегал", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.
Стоит отметить, что при задержании у подозреваемого при себе был кухонный нож с зеленой рукояткой. Ввиду неоднократности совершенных деяний и прошлой судимости за аналогичные преступления, полагаем, что от рук этого человека могли пострадать и другие женщины. Поэтому граждан, ставшие жертвами противоправных действий указанного лица, просим связаться с нами по телефонам: 254-40-42; 8-707-888-11-50; 8-771-456-27-93; 8-771-288-88-14; 8-708-740-50-60 или 102", - добавили в полиции.
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