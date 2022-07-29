В Алматы женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски

Фото: Кадр видео

АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В серии имущественных преступлений изобличена 25-летняя жительница Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Молодая женщина выносила из подъездов жилых домов детские коляски и велосипеды для малышей, сообщает Polisia.kz

Камер видеонаблюдения женщина не стеснялась, равно как и своей малолетней дочери, на глазах у которой она не раз совершала преступления.

Доказана причастность гражданки А. к 8 кражам чужого имущества. Возможно, список эпизодов на этом не закончился. Работа в этом направлении продолжается.