08.01.2024, 19:30 16536

В Антикоре рассказали подробности расследования в отношении сотрудников "КазАвтоЖола"  

Предварительная сумма ущерба составляет более 194 млн тенге
В Антикоре рассказали подробности расследования в отношении сотрудников "КазАвтоЖола"
Фото: Polisia.kz
Тараз. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта попуска Кордай, сообщает пресс-служба Антикора.

Предварительная сумма ущерба составляет более 194 миллиона тенге.

С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала "КазАвтоЖол", представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу.

Следствие продолжается.


Ранее сообщалось, что в Агентстве по противодействию коррупции РК подтвердили информацию о начале расследования в отношении замглавы Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Даурена Тультаева.
 
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Теги:АнтикорКазАвтоЖолРасследование

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08.01.2024, 20:22 13426

Завершено расследование по делу Куандыка Бишимбаева

В настоящий момент нельзя раскрывать подробности убийства
Завершено расследование по делу Куандыка Бишимбаева
Фото: primeminister.kz
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Жанна Уразбахова (Мухамади) заявила о завершении расследования по делу Куандыка Бишимбаева.

В конце прошлой недели, нас уведомили об окончании досудебного расследования по факту убийства Салтанат Нукеновой. В настоящий момент, нас ознакомили со всеми проведенными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела, в полном объеме мы еще не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела", - написала адвокат в своем аккаунте в Instagram.


Она добавила, что в настоящий момент, из уважения к родным Салтанат, нельзя раскрывать подробности самого убийства. После ознакомления сторон с материалами дела, и заявления ходатайств защиты, дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.

Представители прокуратуры и МВД уже заявляли СМИ, что по данному делу под арест взят брат подозреваемого. Как я и писала ранее, мы еще не ознакомлены со всеми материалами дела, но исходя из практики, брату подозреваемого должно быть предъявлено обвинение по статье 434 УК РК (Недонесение о преступлении). Диспозиция статьи: "Недонесение о достоверно известном готовящемся либо совершенном особо тяжком преступлении - наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок". Дела данной категории - недонесение, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством направляются в суд вместе с основным делом по убийству. Подробнее, мы сможем рассказать, уже после ознакомления со всеми материалами уголовного дела", - написала Жанна Уразбахова.


Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".

Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью.
 
08.01.2024, 19:48 14751

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: в полиции рассказали, заведено ли уголовное дело в отношении водителя

Водитель автобуса гражданка К. допрошена в рамках уголовных дел в качестве потерпевшей
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: в полиции рассказали, заведено ли уголовное дело в отношении водителя
Фото: Instagram/meirzhan_rtl
Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы рассказали подробности расследования смертельного ДТП с участием автобуса, произошедшем в городе в конце 2023 года.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть трех граждан, управлением дознания ДП Алматы были зарегистрированы уголовные дела по части 4 статьи 345, части 3 статьи 351 и части 1 статьи 293 УК РК. Отметим, что водитель автобуса гражданка К. допрошена в рамках уголовных дел в качестве потерпевшей. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в полиции.


Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован.
 
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Теги:ДТПАвтобусРасследование
08.01.2024, 18:54 18796

Контрабанда наркотиков из США в РК: виновные получили от 3 до 16,5 года

Группа лиц занималась незаконным перемещением через госграницу наркотиков в особо крупном размере
Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотиков в особо крупном размере окончено департаментом АФМ по Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, житель Алматы был задержан при получении почтовых отправлений из США. У него обнаружены и изъяты: марихуана высушенная 649 граммов и гашиш 676 граммов.

При проведении дальнейших проверочных мероприятий установлена группа лиц, которая занималась незаконным перемещением через госграницу наркотиков в особо крупном размере и сбытом через Telegram. У них также обнаружены и изъяты: марихуана 705 граммов и гашиш 1266 граммов.

Приговором суда семеро виновных осуждены от 3 до 16,5 года лишения свободы.

В результате предпринятых мер АФМ пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в Казахстан и нескольких Telegram-каналов по сбыту наркотических средств на территории Алматы.

Ранее сообщалось, что КНБ РК в 2023 году ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий.
 
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Теги:НаркотикиГосграницаАФМ
08.01.2024, 16:00 21861

К шести годам заключения приговорен организатор финпирамиды Qnet

Ущерб, нанесенный 136 гражданам, составил 145 млн тенге
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Организатор финансовой пирамиды Qnet, обманувший граждан на 145 млн тенге, приговорен к шести годам заключения, сообщили в городском суде Астаны.

Согласно материалам суда, подсудимый с 2019 и по 2023 год организовал в столице финпирамиду под прикрытием интернет-торговли продуктами международной компании Qnet.

Под видом легальной покупки товаров он незаконно привлек денежные средства потерпевших, при этом, оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты в банках, в том числе товарные кредиты", - отметили в суде.


Также он организовал финансовые пирамиды в Степногорске, Щучинске, Атбасаре, Кокшетау и в поселке Шортанды Акмолинской области.

В действительности выплаты происходили за счет привлечения других и размер выплат составлял всего 10-15% от суммы вложенных средств, после чего, ввиду отсутствия постоянного привлечения лиц в Qnet выплаты не поступали. Тем самым, нижестоящие не получали на постоянной основе выплаты, либо незначительно обогащались за счет привлечения новых лиц, не окупая даже вложенных личных средств, которые получены в банковских учреждениях под проценты", - разъяснили в пресс-службе суда.


Ущерб, нанесенный 136 гражданам, составил 145 млн тенге.

Суд признал подсудимого виновным в создании и руководстве финансовой пирамидой, а также в отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 5 лет.

Отмечается, что гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре прошлого года троих организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской области.
 
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Теги:СудПриговорФинпирамида
08.01.2024, 15:14 23406

Арестован арендатор взорвавшегося в Уральске кафе

34-летний предприниматель будет находиться под стражей во время расследования
Арестован арендатор взорвавшегося в Уральске кафе
Фото: Depositphotos
Уральск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее задержанный предприниматель, арендовавший кафе, в котором в ночь на 4 января прогремел взрыв и погибли люди, арестован.

Следственный суд постановил оставить 34-летнего арендатора кафе Rizyq под стражей на время досудебного следствия.

Он проходит подозреваемым в совершении преступления по статье УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает издание "Мой город".

В суде прокурор обратил внимание, что арестованный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Также на него составлен протокол за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением закона РК.

Напомним, из-под завалов кафе, обрушившегося в следствие хлопка газовоздушной смеси, извлекли тела трех погибших.  
 
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Теги:АрестВзрывУральсккафе
06.01.2024, 16:00 77766

В Талдыкоргане убили двоих человек

По данному факту возбуждено уголовное дело, подробности не разглашаются
Талдыкорган. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях и СМИ распространилось сообщение об убийстве двоих человек в Талдыкоргане.

Сегодня в Талдыкоране по улице Акбастау в одном из частных домов обнаружены тела двоих человек с перерезанными горлами", - пишет региональный источник krisp.tdk.


По данным департамента полиции области Жетысу, возбуждено уголовное дело, организованы оперативно-розыскные мероприятия.
 
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Теги:УбийствоТалдыкорган
06.01.2024, 09:21 84611

Украинского миллионера разыскивают в Казахстане

Украинского миллионера разыскивают в Казахстане
Фото: Depositphotos
Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Долларовый миллионер из Украины Вадим Машуров объявлен в розыск в Республике Казахстан, сообщается на портале органов правовой статистики и специальных учетов Казахстана.

В сообщении говорится, что дело зарегистрировано 28 декабря 2023 года в Алматы. Инициатором розыска является Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. Розыск ведет департамент экономических расследований Алматы.

По данным издания РБК Украина, 26-летний Вадим Машуров - IT-предприниматель, основатель компании Instime.World (сервис для продвижения и мон6етизации аккаунта в Инстаграм). Он признан одним из самых успешных молодых предпринимателей Украины.

СМИ пишут о причастности Машурова к созданию компании Sincere Systems. В июле прошлого года Агентство по финмониторингу Казахстана включило организацию в список финансовых пирамид.

По информации АФМ, с 2020 года Sincere Systems занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Сумма привлеченных средств казахстанцев составила 215 млн тенге. Руководителя финпирамиды осудили на 6 лет.
 
05.01.2024, 18:40 102151

Задержан руководитель районного отдела образования в Атырауской области

Санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста
Задержан руководитель районного отдела образования в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Атырау. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела ГУ "Отдел образования Жылыойского района управления образования Атырауской области" по факту получения взятки, сообщает пресс-служба Антикора.

Специализированным следственным судом Атырау санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В декабре 2023 года начальника управления департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию.

В начале декабря 2023 года сообщалось, что в Алматинской области трех судей подозревают в коррупции. Один из подозреваемых получил взятку за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера насильнику малолетней.
 
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Теги:ЗадержаниечиновникАнтикор

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