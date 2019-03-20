В антикоррупционном ведомстве рассказали о вскрывшихся случаях взяточничества в госорганах Восточного Казахстана

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова рассказала сегодня на брифинге о вскрывшихся случаях взяточничества в госорганах Восточного Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По словам Бастаровой, департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении начальника республиканского государственного учреждения "Аягозская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны. Он подозревается в получении взятки в сумме 300 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подключение к электрическим сетям магазина, расположенного на территории РГУ.

В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий департаментом Нацбюро по региону установлены факты взяточничества со стороны руководителя Усть-Каменогорской территориальной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК и двух главных специалистов инспекции.

Они подозреваются в получении на системной основе взяток от 30 до 200 тыс. тенге от субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственную выдачу разрешительных документов на подкарантинную продукцию.

В этом случае, как и в предыдущем, в связи с полным признанием вины в отношении подозреваемых процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.

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