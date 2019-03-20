Система Orphus

В антикоррупционном ведомстве рассказали о вскрывшихся случаях взяточничества в госорганах Восточного Казахстана

19.03.2019, 14:54 8209
Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова рассказала сегодня на брифинге о вскрывшихся случаях взяточничества в госорганах Восточного Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Бастаровой, департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении начальника республиканского государственного учреждения "Аягозская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны. Он подозревается в получении взятки в сумме 300 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подключение к электрическим сетям магазина, расположенного на территории РГУ.
 
В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.
 
Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий департаментом Нацбюро по региону установлены факты взяточничества со стороны руководителя Усть-Каменогорской территориальной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК и двух главных специалистов инспекции.
 
Они подозреваются в получении на системной основе взяток от 30 до 200 тыс. тенге от субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственную выдачу разрешительных документов на подкарантинную продукцию.
 
В этом случае, как и в предыдущем, в связи с полным признанием вины в отношении подозреваемых процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая