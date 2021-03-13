В Антикоррупционной службе рассказали, на сотрудников каких ведомств больше всего поступает жалоб

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы Республики Казахстан Данияр Бигайдаров рассказал в каких сферах и в каких регионах больше всего поступает жалоб по коррупционным правонарушениям, передает Kazakhstan Today.

В целом жалобы поступают на действия сотрудников полиции, работников образования и здравоохранения. Большинство обращений содержат факты вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственности, беспрепятственный проезд, выдачу справок, водительских удостоверений, дипломов, оформление инвалидности, пособий, трудоустройство и итак далее", - рассказал следователь в ходе брифинга.

В разрезе регионов по количеству обратившихся, по словам спикера, лидируют южные и центральные: Туркестанская область, Алматы, Шымкент, Нур-Султан.

К примеру, 15 февраля по поступившему через call-центр 1424 обращению изобличен председатель комиссии по выдаче адресной социально помощи акимата сельского округа в одном из районов Туркестанской области (главный специалист) при получении взятки в сумме 7000 тенге за беспрепятственное получение пособия. 11 марта в результате негласных следственных действий совместно с сотрудниками УСБ ДП по городу Шымкенту изобличен сотрудник полка патрульной полиции департамента полиции Шымкента, который 11 марта получил взятку за несоставление административного протокола по статье КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления", - поделился Бигайдаров.

Кроме того, берутся на контроль сообщения о так называемой "бытовой коррупции".

К примеру, департаментом по городу Шымкенту прекращены поборы денежных средств в поликлинике, где за постановку на учет беременных требовали по 1 тыс. тенге, в роддоме за предоставление свидетельства о рождении по 2 тыс. тенге, в университете, где установили определенные ставки за получение оценок на экзамене... В медицинском колледже Западно-Казахстанской области по факту регулярных сборов денежных средств со студентов за прохождение экзаменов привлечены к дисциплинарной ответственности 4 преподавателя... Двум врачам БСМП города Семея объявили «выговор» за то, что взяли деньги с инвалида за проведение полагающейся бесплатной компьютерной томографии. Аналогично возвращены деньги инвалиду после вмешательства сотрудников МРУ по Семейскому региону ВКО", - рассказал представитель Антикоррупционной службы.





Следователь также сообщил, что 1 февраля решением Актауского городского суда осужден и лишен свободы сроком на 3 года инспектор патрульной полиции управления полиции города Актау, "который 18 ноября 2020 года склонил к подстрекательству к даче взятки сотрудникам патрульной полиции в сумме 250 тыс. тенге за не привлечение к административной ответственности за якобы управление автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения".

Кроме того, 17 февраля решением Меркенского районного суда признан виновным главный специалист КГУ "Отдел образования Меркенского района", "который 27 ноября 2020 года получил взятку в размере 10 тыс. тенге за принятие положительного решения для выписки 2двух несовершеннолетних детей из дома ребенка, ранее оставленных ею из-за трудного материального положения (по сообщению call-центра), назначено наказание в виде штрафа 250 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности в государственной службе".

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