Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - В Астане автоугонщика задержали в результате преследования и плана "Перехват", передает Kazakhstan Today.

Автомашина марки Hyundai была угнана со двора дома в Астане, сообщение о преступлении поступило в полицию. Для установления и задержания угонщика был объявлен план "Перехват" и ориентированы патрульные наряды, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Просматривая систему камер видеонаблюдения, инспектор Центра оперативного управления заметил указанную в ориентировке автомашину на улице Мангілік ел. Информация незамедлительно была передана ближайшим нарядам патрульной полиции.

Водитель, пытаясь скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения, продолжал движение, угрожая жизни и здоровью других участников дорожного движения. В результате принятых мер подозреваемый в автоугоне задержан", - отметили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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