В Астане и ряде регионов начальники полиции осуждены за взятки

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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В мае текущего года ряд руководителей органов внутренних дел в Астане осуждены за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.





По данным Антикора, в Усть-Каменогорске начальник отдела административной полиции городского управления на системной основе получал взятки в сумме от 20 до 50 тыс. тенге за незаконную выдачу автотранспортных средств со специализированных стоянок. Приговором суда ему наложен штраф с лишением специального звания "подполковник полиции".





Этим же приговором за посредничество во взяточничестве осуждены командир взвода батальона патрульной полиции УП Усть-Каменогорска и инспектор УАП ДП, а также за пособничество - начальник караула пожарной части. Общая сумма штрафов составила более 22 млн тенге.





В Астане начальник отдела дознания УП района Есиль осужден к 5 годам условно. Он признан виновным за незаконное освобождение от уголовной ответственности обвиняемого в совершении тяжкого преступления и фальсификации доказательств.





Районным судом Актюбинской области к 5 годам 6 месяцам лишения свободы осужден заместитель начальника отдела полиции Мартукского района областного департамента полиции за превышение должностных полномочий. Он незаконно передал в частную собственность вещественные доказательства - (более 612 тыс. пачек сигарет, что повлекло ущерб государству на сумму более 243 млн тенге.





Актауским городским судом к 3 годам 6 месяцам лишения свободы осужден заместитель начальника управления миграционной службы областного департамента полиции, получивший взятку в сумме 3 млн тенге от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории страны.





Все осужденные лица лишены специальных званий и права занимать должности на государственной службе.