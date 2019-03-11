В Астане известную певицу подозревают в создании финансовой пирамиды

Астана. 25 октября. Kazakhstan Today - Департамент полиции Астаны расследует уголовное дело в отношении певицы по факту мошенничества в крупном размере, передает Kazakhstan Today.





Управлением следствия департамента полиции Астаны ведется расследование уголовного дела по пункту 1 части 3 статьи 190 (Мошенничество в крупном размере) УК РК. В ходе расследования установлено, что в начале июля 2018 года гражданка У. (известная как исполнительница народной песни "Акжайнак") с целью материально помочь матерям-одиночкам, инвалидам, малообеспеченным семьям создала финансовую организацию "Акжайнак", - пишет Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службе департамента полиции.





По информации ведомства, в организацию привлекали людей, которые вкладывали по 20 тыс. тенге и в течение 5-10 дней должны были привлечь еще двух человек, после чего им возвращали 40 тыс. тенге.





В ходе предварительного расследования установлено: те, кто вложил деньги до 18 июля 2018 года, вернули свои средства в двойном размере, остальные остались без денег", - отметили в полиции.





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