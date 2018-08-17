В Астане офицер Службы экономических расследований ДГД подозревается в получении взятки

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - В Астане офицер Службы экономических расследований (СЭР) ДГД подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

"11 авгутса департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана в получении взятки изобличен старший следователь по особо важным делам СЭР ДГД. Подозреваемый задержан с поличным при получении незаконного вознаграждения в сумме $5 тыс. из ранее оговоренных $15 тыс. от директора ТОО за прекращение уголовного преследования по факту хищения денежных средств", - сообщили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции.

Как отметили в ведомстве, в связи с полным признанием вины офицер не задерживался.

Начато досудебное расследование.

В антикоррупционной службе с начала года в отношении сотрудников Службы экономических расследований зарегистрировано 8 фактов коррупционных правонарушений. Общая сумма взяток с начала года по уголовным делам в отношении сотрудников СЭР составила более 25,5 млн тенге.

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