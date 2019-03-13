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В Астане подозреваемого в возбуждении национальной розни поместили под домашний арест

12.03.2019, 09:37 7804
Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Казахстанца задержали, а затем поместили под домашний арест по подозрению в возбуждении национальной розни, передает Kazakhstan Today.
 

Департаментом полиции Астаны 10 марта 2019 года задержан гражданин Республики Казахстан Серикжан Бияш по подозрению в возбуждении национальной розни. Основанием для этого послужили публичные заявления Серикжана Бияша, озвученные 8 февраля 2019 года на поминальном мероприятии в Алматы, с призывом к "джихаду" - войне против этнических китайцев", - сообщили в столичной прокуратуре.

 
По данному факту департамент полиции Астаны 21 февраля 2019 года по заявлению местного жителя начал досудебное расследование по части 2 статьи 174 УК РК.
 

Наличие в выступлении Серикжана Бияша призывов к национальной розни подтверждено заключением политологической экспертизы №499 от 5 марта 2019 года, видеозаписями, изъятыми из социальных сетей, показаниями свидетелей и другими материалами дела", - пояснили в ведомстве, отметив, что все действия в отношении подозреваемого органами внутренних дел осуществлены в рамках уголовно-процессуального законодательства.

 
11 марта 2019 года специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал в отношении Бияша меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Досудебное производство продолжается.
 

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