13.02.2025, 20:09 26266
В Астане полицейские задержали мошенников прямо в самолете
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции раскрыли схему мошенничества, в результате которой 84-летняя женщина лишилась 13 млн тенге, сообщает пресс-служба ДП Астаны.
Злоумышленники связались с пожилой женщиной, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили ей ложную информацию о ДТП с участием ее сестры, якобы виновной в аварии. Под предлогом необходимости срочного лечения пострадавшего, мошенники убедили женщину передать им крупную сумму наличными.
Передав деньги, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Выяснилось, что двое иностранцев, пытались покинуть страну авиарейсом. Однако полицейские задержали их прямо в самолете перед вылетом.
У задержанных изъяли более 11 тысяч долларов. Выяснилось, что часть денег злоумышленники успели истратить.
В настоящее время ведется досудебное расследование. Дропперы водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны.
Ранее двух дропперов, обманувших пенсионерок на 6 млн тенге, задержали полицейские в Кокшетау.
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14.02.2025, 11:31 3396
В Алматы воспитатель детсада мучила ребенка: полиция возбудила уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция возбудила уголовное дело после инцидента в одном из детских садова города, где воспитатель мучила ребенка, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего отделом полиции при Управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - заверили в ДП.
Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как воспитательница перекрывала плачущему мальчику дыхательные пути.
Напомним, 30 декабря 2024 года президент подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка. Закон направлен на совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей.
Стоит отметить, что в казахстанских детсадах регулярно происходят случаи грубого обращения с детьми.
В ноябре прошлого года воспитанники одного из детских садов в Семее пожаловались родителям, что воспитатель их бьет за незнание букв и другой программы. На воспитателя завели уголовное дело.
В Темиртау проводится служебное расследование по факту грубого обращения пьяного воспитателя с детьми в детском саду. Прокуратура Акмолинской области выявила свыше 300 нарушений в детских садах региона.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
14.02.2025, 10:47 3591
В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию
Изъято свыше 7 килограммов наркотиков
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Шымкент. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом КНБ по Шымкенту при координации органов прокуратуры ликвидирована нарколаборатория. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства "альфа-PVP", 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование", - проинформировали в комитете.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
13.02.2025, 18:30 29251
Почти 60 килограммов незаконно выловленного судака изъяли у браконьера в Карагандинской области
Фото: polisia.kz
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Караганда. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 60 килограммов незаконно выловленного из озера Балхаш судака изъяли у 40-летнего браконьера в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz.
Природоохранная полиция и сотрудники рыбной инспекции нагрянули в момент, когда браконьер уже начинал складывать свой улов в мешки. В результате их вмешательства изъято 59 килограммов судака, что причинило природным ресурсам ущерб почти в 500 тысяч тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в отношении рыбака возбуждено уголовное дело.
Ранее в Атырауской области у браконьеров изъяли полтонны рыбы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.02.2025, 18:10 30736
Экс-замакима Алматы арестован за пьяное вождение
Суд лишил его водительских прав на 7 лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова арестовали на 15 суток за пьяное вождение.
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны признал Бабакумарова виновным в нарушении части 1 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Суд назначил ему 15 суток ареста и лишил водительских прав на 7 лет", - цитирует tengrinews.kz материалы дела, опубликованные в судебном кабинете.
Уточняется, что в ночь на 29 января полиция остановила в Астане внедорожник, за рулем которого обнаружили экс-замакима в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан".
Ранее в Акмолинской области замакима арестовали и лишили прав за пьяное вождение.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.02.2025, 17:09 32266
Искали жертв через соцсети и грабили: группу вымогателей задержали в Алматинской области
В полицию доставлены семь человек
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Группу вымогателей задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью на территории Талгарского района Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
Организатором преступной схемы является 19-летний житель поселка Кайназар. Он вместе с сообщниками искал жертв через социальные сети. Для этого 17-летняя участница группы знакомилась с потенциальной жертвой и предлагала встретиться. На встрече девушка вела себя непринужденно, создавая иллюзию заинтересованности. Однако вскоре появлялась группа молодых людей, представлявшихся ее старшими братьями. Они под ложным предлогом полового контакта, вымогали у жертв денежные средства. Применяя насилие, преступники забирали ценные вещи, документы и требовали перевести крупные суммы", - сообщили в полиции.
В частности, 6 февраля жертвой банды стал 24-летний житель Алматы. У него силой отняли личные документы, документы на автомобиль, а также потребовали перевести 100 тысяч тенге. Впоследствии злоумышленники продолжили вымогать у него 1,4 млн тенге.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали всех участников группы. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. В полицию доставлены семь человек, четверо из которых, являющиеся основными фигурантами, водворены в изолятор временного содержания. Сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств преступлений и возможных других пострадавших", - говорится в сообщении.
Ранее в Алматы задержали подозреваемого в вооруженном нападении на семейную пару. В 2023 году два преступника в масках ворвались в дом к сельчанке и ограбили на 22 млн тенге, а в 2022 году в Шымкенте грабитель, угрожая кассиру ножом и кастетом, ограбил АЗС.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В частности, в декабре в Алматы убили 20-летнего мужчину. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Еще один резонансный инцидент произошел в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы. Тогда на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. В конце года суд вынесприговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом"Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.02.2025, 16:27 34681
Двух студентов с наркотиками задержали в Шымкенте
Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества
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Шымкент. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Двух 18-летних студентов с наркотиками задержали в Шымкенте, сообщили в прокуратуре города.
Двух студентов, занимающихся размещением закладок задержали в Шымкенте. Во время обыска у них изъяли 50 свертков с наркотиками.
Установлено, что молодые люди осуществляли свою деятельность на территории города, передавая координаты тайников через мессенджеры", - рассказали в прокуратуре.
В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее подозреваемую в сбыте психотропных веществ задержали в Алматы.
13.02.2025, 14:21 45076
Сразу в несколько школ Павлодара поступили звонки о заложенных бомбах
Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленника
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Павлодар. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Неизвестный обзвонил сразу шесть школ Павлодара, сообщил о заложенной бмобе и дал время на эвакуацию, сообщает pavlodarnews.kz.
Как сообщили в пресс-центре управления образования, первый звонок о заложенной в школе №39 бомбе поступил в 10.45. Аноним сообщил, что школа полностью заминирована и дал на эвакуацию 20 минут.
После этого аналогичные звонки поступили в школу-лицей имени А.Шамкенова, в школы № 6, 29, 17, 18. Все они получили указания эвакуировать детей и с учетом погодных условий не держать школьников на улице, а перевести обучение в дистанционный формат.
Все директора школ незамедлительно сообщили о звонках в полицию.
В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали, что по факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах города сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.
На место выехали экстренные службы, специалистами осуществляется проверка объектов. Для проведения данных мероприятий подключены и другие экстренные службы.
Сотрудниками полиции установлению личность причастного к данному факту.
13.02.2025, 12:10 46646
В четырех городах Казахстана пресекли деятельность sim-box
Задержаны четыре человека
Фото: Рolisia.kz
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Балхаше, Таразе, Екибастузе и Петропавловске пресекли незаконную деятельность устройств sim-box, сообщает Рolisia.kz.
В ходе операции были задержаны четыре человека, двое из которых являются гражданами соседнего государства. Во время обысков изъяты шесть устройств sim-box, более 24,5 тысячи sim-карт и периферийное оборудование", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что задержанным грозит до 10 лет лишения свободы за содействие интернет-мошенникам.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?