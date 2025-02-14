В Астане полицейские задержали мошенников прямо в самолете

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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции раскрыли схему мошенничества, в результате которой 84-летняя женщина лишилась 13 млн тенге, сообщает пресс-служба ДП Астаны.





Злоумышленники связались с пожилой женщиной, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили ей ложную информацию о ДТП с участием ее сестры, якобы виновной в аварии. Под предлогом необходимости срочного лечения пострадавшего, мошенники убедили женщину передать им крупную сумму наличными.





Передав деньги, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Выяснилось, что двое иностранцев, пытались покинуть страну авиарейсом. Однако полицейские задержали их прямо в самолете перед вылетом.





У задержанных изъяли более 11 тысяч долларов. Выяснилось, что часть денег злоумышленники успели истратить.





В настоящее время ведется досудебное расследование. Дропперы водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны.



