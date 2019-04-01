В Астане пресекли деятельность группы наркораспространителей, использовавшей тщательную конспирацию

Астана. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Астане пресекли деятельность транснациональной группы, более полутора лет распространявшей синтетические наркотические средства через интернет-магазин, передает Kazakhstan Today.





Начиная с апреля 2016 года по октябрь 2017 года 11 участников группы, дистанционно руководимые гражданином России, получали сильнодействующие вещества из стран ближнего и дальнего зарубежья, расфасовывали на мелкие партии, а затем распространяли их в Астане, Алматы, Караганде и Актобе. Для этого ими разработана сложная система конспирации с возможностью оплаты за товар посредством терминалов Qiwi, что значительно затруднило процесс выявления фактов распространения", - сообщили в столичной прокуратуре.





Объемы продаж только в Астане составляли 300 доз в сутки.

В надзорном ведомстве отметили, что в рамках расследования дела прокуратура города дала ряд указаний о производстве конкретных мероприятий, что в совокупности с другими следственными действиями позволило разоблачить участников группы и их тщательно законспирированный метод наркоторговли.





Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны виновные осуждены по части 2 статьи 264, части 3 статьи 286, части 4 статьи 297, части 2 статьи 385 УК РК и приговорены к наказаниям в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет. Судебный акт вступил в законную силу.





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