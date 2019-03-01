В Астане разыскивают жертв мошенницы

Астана. 9 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудниками столичного Управления полиции района "Байконыр" по подозрению в совершении серии мошенничеств задержана 51-летняя женщина, передает Kazakhstan Today.





Полицейские Астаны просят потерпевших от противоправных действий подозреваемой обратиться в Управление полиции района "Байконыр" Астаны (улица Абая, 47) или по телефонам: 8 (7172) 32-21-26, 32-24-57, 87017131319, 102.





С заявлением в полицию обратилась жительница столицы. Она сообщила, что женщина обманным путем завладела ее деньгами в размере более 500 тысяч тенге. Установлено, что подозреваемая путем обмана и злоупотребляя доверием предлагала вложить деньги, якобы в инвестиционный проект под высокие проценты. На сегодняшний день в полицию обратились шесть потерпевших от мошеннических действий предприимчивой женщины. Женщина, убеждая вкладчиков вложить деньги в проект, обещала выплатить 15% прибыли в течение 10 дней. По факту мошенничества проводится досудебное расследование", - сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.





В настоящее время задержанная водворена в изолятор временного содержания. Проводится расследование, выясняется ее причастность к совершению аналогичных преступлений.





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