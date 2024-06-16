15.06.2024, 08:50 51921
В Астане школьницы избили и ограбили девочку
Фото: pexels.соm
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны вынес приговор двум школьницам, избившим и ограбившим девочку.
Как рассказали в пресс-службе суда, две школьницы, одна из которых достигла совершеннолетия в период рассмотрения дела, избили и ограбили несовершеннолетнюю девочку. Злоумышленницы похитили у своей жертвы телефон, серебряное кольцо, толстовку, причинив таким образом ущерб на 500 тысяч тенге.
Подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись, просили не лишать их свободы.
Преступнице, достигшей совершеннолетнего возраста, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, ее несовершеннолетняя соучастница получила один год ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ученик одной из школ Павлодара напал с ножом на одноклассника и учителя. В Жамбылской области восьмиклассник скончался после избиения в уличном школьном туалете. Ранее в Туркестанской области завели уголовное дело после жестокого избиения подростка сверстниками.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
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14.06.2024, 14:59 74436
Из колонии в СКО сбежал заключенный
В его розыске задействованы сотрудники учреждения и ДУИС
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Петропавловск. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области заключенный не вернулся в колонию-поселение с рабочего объекта. Он объявлен в розыск, сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы по СКО.
Осужденный не вернулся в колонию-поселение с рабочего объекта. В его розыске задействованы сотрудники учреждения и департамента уголовно-исполнительной системы", - рассказали в ДУИС по СКО.
В ведомстве пояснили, что отбывающие наказания в учреждениях минимальной безопасности работают за пределами колонии, по окончании рабочего времени возвращаются.
Он отклонился от указанного маршрута, за что предусмотрена ответственность Уголовным кодексом РК. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством", - добавили в пресс-службе ДУИС.
13.06.2024, 17:42 103666
Участницу ОПГ экстрадировали из Молдовы в Казахстан
Она водворена в следственный изолятор города Алматы
Фото: depositphotos
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Алматы. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Участницу организованной преступной группы экстрадировали из Молдовы в Казахстан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Алматы", - уточнили в пресс-службе.
По данным Генпрокуратуры, подозреваемая в период с 2021 по 2022 годы в Алматы вместе с другими участниками ОПГ систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации.
Ее роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам. В результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в Казахстан из Азербайджана был экстрадирован руководитель преступной группы.
13.06.2024, 10:29 114876
АФМ пресекло попытку поставки наркотиков почтой из Таиланда
В зоне таможенного контроля обнаружены посылки с наркотическими веществами
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Факт поставки из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" и курьерской службы.
При проведении осмотра склада временного хранения DHL сотрудниками столичного департамента АФМ с применением служебно-розыскной собаки в зоне таможенного контроля обнаружены международные почтовые отправления в количестве трех посылок, внутри которых обнаружены наркотические вещества - экстракт каннабиса (гашишное масло), общей массой 3,5 кг. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлены четверо подозреваемых, проведены обыски по месту проживания, где обнаружены и изъяты наркотические средства - марихуана весом 787 граммов, а также другие предметы необходимые для взвешивания и расфасовки наркотических средств", - говорится в сообщении АФМ.
По данному факту начато досудебное расследование. В отношении четверых подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
13.06.2024, 09:14 117361
В этом году в Казахстане предотвратили один теракт - КНБ
Фото: gov.kz
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года в Казахстане предотвращен один теракт. Об этом сообщили в КНБ по итогам заседания Антитеррористического центра Республики Казахстан.
КНБ с начала текущего года в Казахстане предотвращен один теракт, осуждено за террористическую и экстремистскую деятельность 26 лиц. Не допущен въезд в страну 151 иностранного гражданина, причастных к экстремизму и терроризму. За ввоз в республику запрещенной религиозной литературы привлечены к ответственности 19 иностранцев", - проинформировали в КНБ.
С начала года в РК проведено 356 антитеррористических учебных мероприятий. Силами МВД и КНБ осуществлено более трех тысяч проверок объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе мест массового скопления людей.
По итогам заседания приняты конкретные решения, направленные на дальнейшее совершенствование общегосударственной системы противодействия экстремизму и терроризму.
Ранее сообщалось, что в Казахстане предотвратили два теракта в 2023 году.
12.06.2024, 18:49 137336
В Актюбинской области суд вынес приговор дезертировавшему с оружием рядовому
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
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Актобе. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Актюбинского гарнизона оглашен приговор в отношении рядового М., обвиняемого в дезертирстве с вверенным ему оружием, разбое и угоне автотранспорта, сообщает пресс-служба суда.
М. дезертировал с вверенным ему оружием. Далее он увидел автомобиль под управлением А. Угрожая водителю оружием, потребовал ехать по указанному направлению. После прибытия к месту назначения, завладев верхней одеждой последнего, скрылся с места преступления.
Примерно в 13.00 этого же дня дезертира задержали сотрудники военной полиции.
Вина доказана признательным показанием самого осужденного, который в ходе досудебного расследования заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, так же протоколами следственных действий и показаниями потерпевших и свидетелей.
Приговором суда рядовой М. признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также с осужденного взысканы процессуальные издержки и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевших.
Приговор суда не вступил в законную силу.
12.06.2024, 13:10 143326
Глава сельхозкооператива похитил 50 млн тенге госсубсидий в Алматинской области
Фермер перевел часть поступивших бюджетных средств на депозит кооператива, а поступающие дивиденды использовал на собственные нужды
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Конаев. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на развитие племенного животноводства в Алматинской области, выявило Агентство по финансовому мониторингу.
Установлено, что в 2023 году председатель сельскохозяйственного производственного кооператива в Уйгурском районе, используя недостоверные сведения о наличии поголовья овец и способе их осеменения, незаконно получил 50 млн тенге субсидий", - рассказали в АФМ.
Чтобы узаконить преступный доход, председатель кооператива вопреки условиям субсидирования перевел часть поступивших бюджетных средств на депозит кооператива, а поступающие дивиденды использовал на собственные нужды.
Приговором суда председатель кооператива признан виновным в хищении бюджетных средств, легализации преступного дохода и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - говорится в информации.
Напомним, в Актюбинской области депутат районного маслихата украл более 450 млн сельхозсубсидий.
В Костанайской области почти 50 человек попали под следствие по уголовному делу в отношении "мясной ОПГ" под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "Beef Export Group". Их подозревают в хищении 3 млрд тенге госсубсидий.
12.06.2024, 13:00 142781
Метамфетамин пытались провезти через Казахстан в Россию: КНБ ликвидировал наркоканал
Задержаны два члена транснациональной наркогруппировки
Фото: КНБ РК
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Казахстана пресечен канал международного наркотрафика, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Нелегальный груз в виде 250 литров наркотического средства "метамфетамин" был сокрыт в напитках различных брендов и следовал транзитом через территорию Казахстана в Россию. В результате взаимодействия в Московской области при передаче этого товара задержаны два члена транснациональной наркогруппировки", - проинформировали в пресс-службе.
Также у задержанных лиц было изъято оборудование, предназначенное для извлечения наркотика из жидкости.
Ранее девяносто литров растворенного в газировке амфетамина изъял КНБ в Шымкенте.
11.06.2024, 15:54 130361
Нападали на силовиков, удерживали заложников: одиннадцать участников январских погромов осуждены в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 11 подсудимых, обвиняемых в участии массовых беспорядках и нападениях на охраняемые объекты и их захват, а также применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба городского суда Алматы.
По материалам суда 4-5 января 2022 года подсудимые участвовали в массовых беспорядках. Они незаконно проникли на охраняемые объекты - в городской акимат, резиденцию президента и здание полиции.
Преступные действия подсудимых привели к тяжким последствиям, связанным с уничтожением имущества. При этом трое подсудимых в ходе беспорядков применили насилие в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, принимавших меры по наведению общественного порядка. Один из подсудимых удерживал в качестве заложников двух военных курсантов, причинив им легкие телесные повреждения", - рассказали подробности совершенных преступлений в суде.
Отмечается, что подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично.
Суд приговорил десятерых обвиняемых к одному году и девяти месяцам лишения свободы, одиннадцатый подсудимый проведет за решеткой четыре года.
Ранее Генеральная прокуратура сообщилао задержании бывшего заместителя начальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова по делу о пытках во время январских событий.
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