В Астане украли металлические урны стоимостью более 750 тысяч тенге

Украденное преступники сдали в пункт приема металлолома, находящийся в 300 метрах от места совершения преступления

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию поступило сообщение от одного из столичных ТОО по факту кражи металлических урн стоимостью более 750 тысяч тенге, сообщает - В полицию поступило сообщение от одного из столичных ТОО по факту кражи металлических урн стоимостью более 750 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz





По данному факту сотрудниками УП района Байконыр проводится досудебное расследование в отношении двух жителей столицы в возрасте 30 и 41 года, последний из которых был ранее судим за грабеж. Третий фигурант дела в розыске.





Как выяснилось, мужчины днем проникли на территорию теплицы, принадлежащей ТОО. Обнаружив 44 кованные урны, воспользовались тем, что территория в "слепой" зоне охранников, переправил мусорные баки через забор. Украденное они сдали в пункт приема металлолома, находящийся в 300 метрах от места совершения преступления. Момент сбыта попал в обзор камер видеонаблюдения.





Задержанные дали признательные показания, устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Нарушители водворены в ИВС ДП.





Кроме того, в отношении владельца металлоприемника возбуждено сразу два административных производства.



