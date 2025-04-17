16.04.2025, 10:20 14176
В Астане вынесли приговор по делу о незаконном майнинге, конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса, сообщили в АФМ.
Сумма незаконно добытых цифровых активов в эквиваленте составила более 143 млн тенге. В ходе обыска изъято 1257 асикмайнеров (оборудование для добычи цифровых активов), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Приговором суда они признаны виновными по статье 214, часть 2, УК, и им назначено наказание в виде штрафа", - проинформировали в ведомстве.
По данным АФМ, судом в доход государства конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге: 2 автомашины (Toyota Camry, Nissan Juke), а также майнинговое оборудование. Кроме того, судом взыскана сумма преступного дохода в размере 143,2 млн тенге.
Приговор вступил в законную силу.
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16.04.2025, 11:44 12641
Уголовное дело возбудили по факту нападения с ножом на мотоциклиста Дополнено
Нападавшего задержали по горячим следам
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Тараз. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый задержан по горячим следам и с санкции суда заключен под стражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением ножа". Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Уголовное дело принято в производство следственного управления ДП Жамбылской области, создана следственно-оперативная группа. Для координации работы следственно-оперативной группы на место направлены сотрудники центрального аппарата МВД. Будет обеспечено полное и всестороннее расследование инцидента", - сообщили в полиции.
Вопрос о переквалификации деяния подозреваемого будет рассмотрен по результатам следственных действий и по согласованию с надзорным органом.
Кроме того, по обращению адвоката потерпевшему обеспечена охрана из числа сотрудников полиции.
Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел РК.
Дополнено 15.04.2025, 20.07
Было заявлено ходатайство об охранных мероприятиях, чтобы посторонние лица, родственники задержанного, не ходили, не просили написать встречное заявление и простить. С утра мы выставили охрану. После экспертиз и следственных действий будет решен вопрос об окончательной квалификации по этому уголовному дел", - сообщил замглавы МВД Санжар Адилов.
15.04.2025, 19:07 30286
В Астане главу одного из отделов управления образования осудили за взятки
Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане во врем прокурорской проверки было установлено, что руководитель одного из отделов столичного управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Материалы проверки переданы в Антикоррупционную службу, где дополнительно вскрылись факты неоднократного получения взяток. По итогам судебного разбирательства должностное лицо признано виновным.
Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Ранее бывшего судью Актау осудили за подстрекательство к взятке.
15.04.2025, 18:24 31306
В Актобе подростки попали в полицию после публикации фото в Сети
Парни позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие
Фото: instagram/polisia_aqtobe
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Актобе. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе подростки попали в полицию после публикации в Сети фото, на которых они позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности шести подростков, причастных к данным публикациям. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средних специальных учебных заведений Актобе, а один - ученик старших классов районной школы. У одного из подростков был изъят газовый пистолет. По словам самих несовершеннолетних, публикации были сделаны ради контента и не имели цели запугивания или пропаганды насилия", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что с подростками и их родителями были проведены профилактические беседы и несовершеннолетние поставлены на профилактический учет.
Все публикации удалены, в учебных заведениях организованы дополнительные разъяснительные мероприятия, направленные на предупреждение подобных случаев в будущем", - добавили в ДП.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
15.04.2025, 11:58 39586
Издевалась над стариками: сотруднице пансионата вынесли приговор в Аксу
Суд назначил ей 3 года лишения свободы
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Павлодар. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотруднице пансионата вынесли приговор по резонансному делу о жестоком обращении с постояльцами центра социальных услуг "Камкор", сообщает пресс-служба прокуратуры Павлодарской области.
Прокуроры изучили видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксированы шокирующие факты насилия.
Работница пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставляла их на улице без теплой одежды", - рассказали в ведомстве,
Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, суд признал обвиняемую виновной и назначил ей 3 года лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в одном из частных пансионатов Павлодара истязали пенсионеров с инвалидностью и сдавали в аренду квартиры умерших постояльцев.
15.04.2025, 11:15 41286
Жестоко расправились с собакой: в Семее полиция ищет живодеров
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Семей. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Семее ищут живодеров, которые жестоко расправились с собакой, сообщает телеканал "КТК".
Данный факт зарегистрирован в Затонском отделе полиции по части 2 статьи 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению", - заявил начальник управления дознания ДП Абайской области Талгат Еликов.
По данным телеканала, тело животного обнаружили прохожие.
Над собакой издевались в зарослях на улице с промышленными базами недалеко от жилого квартала. Пес был привязан к дереву. Жители сожалеют, что нашли животное слишком поздно - шансов высвободиться без посторонней помощи у него не было. Собака, судя по всему, пыталась как-то спастись, но лишь ободрала кору дерева", - говорится в сообщении.
Ранее нелюди заживо сожгли щенка в ВКО.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
15.04.2025, 11:07 42206
Экс-чиновника МСХ подозревают в мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Конаев. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые подробности в деле о хищении государственных субсидий расследует департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматинской области.
Напомним, АФМ расследует уголовное дело в отношении экс-депутата маслихата Абишева Б.К. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании. На сегодня в нем выявлены новые факты.
Расследованием установлена причастность бывшего директора одного из департаментов Министерства сельского хозяйства Аимбетова Б.С., который в период 2018-2022 гг. принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях. Абишев Б.К. и Аимбетов Б.С., используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге", - рассказали в департаменте.
Аимбетов Б.С. арестован на 2 месяца. Расследование продолжается.
Напомним, в марте АФМ сообщал об аресте бывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской области. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Возбуждены 4 уголовных дела.
15.04.2025, 10:02 43761
В Туркестанской области осуждены руководители районного отдела образования
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой пресечены факты системной коррупции в Туркестанской области. Сарыагашским районным судом оглашен приговор в отношении трех бывших руководителей районного отдела образования и восьми бухгалтеров. Об этом сообщили в пресс-службе Антикора.
Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что двое бывших руководителей приговорены к 7 годам, еще один - к 2 годам лишения свободы.
Этим же приговором бухгалтеры приговорены к различным наказаниям в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы", - добавили в Антикоре.
Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также определенные должности в финансовых организациях сроком от 5 до 10 лет.
Судебный акт в законную силу не вступил.
14.04.2025, 18:06 59166
Сбежавшего из суда в Каскелене подозреваемого задержала полиция
Фото: depositphotos
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Конаев. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сбежавшего с территории Карасайского специализированного межрайонного суда по уголовным делам подозреваемого задержала полиция в селе Акши Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен маршрут перемещения беглеца, полицейские вышли на его предполагаемое местонахождение. При силовой поддержке бойцов спецподразделения подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - заявили в ДП.
Подчеркивается, что дополнительно к основному совершенному преступлению ему вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.
Ранее в Сети появилась информация о побеге следственно-арестованного. После побега было возбуждено уголовное дело. Позже в кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал побег следственно-арестованного по обвинению в изнасиловании в Алматинской области.
Напомним, в декабре 2024 года в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки. До этого беглец пытался совершить самоубийство.
После побега подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту халатности.
В июле из колонии в СКО сбежал заключенный. А в 2023 году осужденный за развращение малолетних сбежал из колонии-поселения в Актау.
По данным аналитиков, ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.
С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает 5 тысяч человек. Мониторинг комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК показывает, что за последние несколько лет показатели значительно превышали этот уровень лишь в 2018-2019 годах. Тогда численность казахстанцев, находящихся в розыске, составляла более 6 тысяч человек", - отметили они.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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