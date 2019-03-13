В Астане задержали двух парней за рекламу сайтов продажи синтетических наркотиков

Подозреваемые задержаны сотрудниками управления по противодействию наркопреступности при поддержке горожан.
Задержаны гражданин А., 1998 года рождения, и житель Жамбылской области гражданин Б., 1997 года рождения, причастные к распространению рекламы интернет-сайтов, имеющих отношение к сбыту и вовлечению потребления наркотиков", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.
По информации ведомства, задержанные привлечены к административной ответственности.
Также сообщается, что с начала года полицейскими выявлена и направлена информация к блокированию более 100 подобных сайтов.
Департамент полиции Астаны просит всех, кому известна информация о противоправной деятельности задержанных лиц, сообщить на анонимные телефоны доверия управления по противодействию наркопреступности: 71-63-93, 71-62-60, либо 102.
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