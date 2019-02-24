Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Астане задержали двух подозреваемых в краже имущества из частного дома, передает Kazakhstan Today.

С заявлением о краже в полицию обратилась жительница города. Она сообщила, что неизвестные лица путем отжима пластикового окна проникли в ее дом, откуда похитили личное имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух жителей Астаны в возрасте 21 и 23 лет, сообщила пресс-служба городского Департамента полиции.

Вещественные доказательства изъяты в пункте приема металла. В отношении скупщика возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РК (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), проводится расследование", - отметили в ведомстве.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится расследование по статье "Кража" УК РК. Проверяется причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Всех, кто пострадал от противоправных действий указанных лиц, просят обратиться в департамент полиции Астаны по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам 8 (7172) 71-60-24, 71-60-69 либо на 102.

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