В Атырау инвалид признался в убийстве восьмилетней давности

Атырау. 6 июня. Kazakhstan Today - В Атырау лишенный ног мужчина явился в полицию с повинной и рассказал об убийстве, которое совершил 8 лет назад, передает Kazakhstan Today.

"Преступление произошло в январе 2010 года. Житель Тараза Асылбек Кужаназаров приехал в Атырау в поисках знакомой. Найдя ее в городе, он предложил ей поехать жить в Алматы. Но женщина, имеющая на тот момент мужа и троих детей, отказалась. Получив отказ, подсудимый решил вернуться в Тараз. В день отъезда женщина пришла проводить его, но мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и стал высказывать ей свою обиду. В результате пьяной истерики он вытащил из своей сумки кухонный нож и нанес ей 19 ударов. Поняв, что женщина мертва, Асылбек сел в поезд и покинул город", - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Приехав в Тараз, мужчина решил покончить с собой. По дороге в аул он перерезал себе вены и уснул, однако остался жив, но отморозил ноги - их ему позже ампутировали.

Став инвалидом, спустя 8 лет он решил явиться в полицию с повинной. С учётом явки с повинной и инвалидности подсудимого, суд приговорил его к лишению свободы на 8 лет в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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