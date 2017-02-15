В Атырау смягчили приговор четырем полицейским, осужденным по делу Утеуова

Атырау. 14 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу по делу 4 полицейских - Азамата Доспанова, Ильяса Стамгалиева, Ернара Издибаева и Нуржана Оразгалиева, которые 28 декабря прошлого года были признаны виновными в превышении власти, служебном подлоге, фальсификации доказательств и осуждены на 3 года лишения свободы каждый с лишением офицерских званий.

Адвокаты осужденных просили суд учесть молодой возраст подзащитных, положительные характеристики с работы и непростое семейное положение некоторых из них. К примеру, у Стамгалиева на иждивении двое несовершеннолетних детей, а Оразгалиев - единственный ребенок у его родителей. Сторона защиты просила снисхождения также в связи с 25-летием Независимости РК и напомнила председательствующему судье - председателю областного суда Маргулану Бектурганову - что инкриминируемые экс-полицейским преступления не являются тяжкими, передает Kazakhstan Today.

Суд постановил освободить всех четверых из-под стражи и назначить им наказание в виде ограничения свободы. Достанов и Стамгалиев осуждены к году ограничения свободы, Оразгалиев к 2 годам и 3 месяцам, Ернар Издибаев - к году и 11 месяцам. Приговор вступил в силу с момента оглашения. После окончания заседания родственники осужденных благодарили судью, пишет "Ак Жайык" .

Издание напоминает, что по делу "УВД-9" проходили ещё пятеро экс-полицейских. Александр Ким, Али Кабдешев, Аслан Хайруллин и Азидулла Баянов пошли на процессуальное соглашение с прокурором, признав свою вину частично, и 27 декабря прошлого года были приговорены: Баянов и Кабдешев - к 3 годам лишения свободы, Хайруллин и Ким - к 2 годам ограничения свободы. В случае процессуального соглашения апелляция Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрена. Бывший оперуполномоченный УВД Атырау Манарбек Утеуов, с письма которого началась вся эта история, за убийство гражданина Узбекистана Д. Кима отбывает 22-летний срок в колонии строгого режима.

Ранее Утеуов обвинил свое бывшее начальство в тяжких преступлениях: в организации заказных убийств, рэкете и покровительстве проституткам.

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