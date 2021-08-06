В Атырау двое полицейских приговорены к 7 годам тюрьмы за перевозку наркотиков

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АТЫРАУ. 5 АВГУСТА - Городской суд №2 вынес приговор двум сотрудникам департамента полиции Атырауской области, которые везли наркотики в покрышке мотоцикла, передает KAZAKHSTAN TODAY.



14 февраля были задержаны два сотрудника административной полиции в звании "майор" и "капитан". При обыске был обнаружен оборудованный в покрышке мотоцикла тайник с марихуаной, сообщает "Ак Жайык".



Согласно материалам суда, офицеры полиции узнали от проходившего по делу подозреваемого, что есть возможность купить в Алматы марихуану по 160 тысяч тенге за килограмм (на чёрном рынке она стоит в несколько раз больше), и 18 января перечислили продавцу эту сумму через терминал. А 14 февраля были пойманы с поличным на трассе Атырау - Доссор.



Досудебное расследование велось по статье УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, совершённые должностным лицом с использованием служебного положения".



"При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством то, что подсудимые совершили тяжкое преступление, будучи сотрудниками правоохранительного органа и нарушив присягу", - сообщили в пресс-службе суда.



Суд признал обоих виновными и приговорил каждого из них к 7 годам лишения свободы с лишением званий.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства