06.04.2026, 15:11
В Атырау на пешеходном переходе насмерть сбили девочку
От полученных травм девочка скончалась до приезда скорой помощи
Атырау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 6 апреля в Атырау на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка 2018 года рождения, сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
По данным полиции, трагедия произошла около 7.45 6 апреля, когда девочка по пешеходному переходу переходила дорогу. В этот момент на нее наехал автомобиль Toyota Hiace под управлением водителя 1974 года рождения.
От полученных травм школьница скончалась до приезда скорой помощи.
Полиция возбудила уголовное дело, проводится расследование.
Ранее в Алматы водитель сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся.
новости по теме
06.04.2026, 21:19
Девушка получила травму головы после конфликта с супругом в Кокшетау
Причиной ссоры стала переписка супруга с другой девушкой
Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау госпитализировали девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга после конфликта с супругом.
Как пишет издание МИА "Казинформ", по словам потерпевшей, причиной ссоры стала переписка ее мужа с другой девушкой, которую она увидела в его телефоне.
Пострадавшая утверждает, во время конфликта он схватил ее, удерживал силой, сжимал шею и челюсть, а затем толкнул. В результате падения девушка ударилась затылком об пол. После произошедшего пострадавшую доставили в больницу.
Девушка отметила, что молодой человек - игрок местного хоккейного клуба.
В отношении супруга за противоправные действия в быту возбуждено административное производство. Правонарушителю вынесено защитное предписание с установлением соответствующих ограничений. Материалы дела направлены в суд", - сообщили изданию в полиции.
Отметим, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
06.04.2026, 20:30
В Стамбуле застрелили казахстанца Дополнено
Стамбул. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле неизвестный застрелил гражданина Казахстана. Мужчина получил смертельное ранение в голову и скончался в больнице.
Неизвестный выстрелил ему в голову и скрылся. Полицейские искали двух подозреваемых, обнаружили их в Эдирне, когда, предположительно, они пытались скрыться за границей. Подозреваемые являются гражданами Грузии", - пишет Sputnik.kz со ссылкой на турецкие СМИ.
Уточняется, что погибший казахстанец работал курьером в частной компании.
Дополнено 06.04.2026, 20.56
Казахстанские дипломаты оказывают содействие родственникам погибшего, сообщили в МИД РК.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан осведомлено о произошедшем 31 марта этого года в районе Фатих в Стамбуле инциденте с участием гражданина Казахстана. В настоящее время компетентными органами Турецкой Республики проводятся необходимые следственные мероприятия. Генеральное консульство Республики Казахстан в Стамбуле оказывает необходимое содействие родственникам погибшего. Вопрос находится на контроле", - проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пропавшую в Польше казахстанку нашли мертвой.
06.04.2026, 18:24
Групповое изнасилование 30-летней давности: в ЗКО возбудили уголовное дело
Уральск. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Уроженка Западно-Казахстанской области, ныне проживающая за границей, опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала о групповом изнасиловании, произошедшем около тридцати лет назад в одном из сел области.
По словам женщины, ей на тот момент было 17-18 лет. Преступление совершили четверо мужчин, сообщает МИА "Казинформ".
Мужчины воспользовались тем, что четверо моих братьев разъехались в разные стороны. Один уехал учиться, другой ушел в армию. Я жила с мамой в маленьком селе, отец мой умер. Они отвезли меня в заброшенный дом и по очереди насиловали, избивали, душили. Когда я попыталась посадить их, один из насильников притащил меня к реке Урал и пригрозил утопить. Я повторила свои слова еще раз. Меня еще больше избили и оставили на берегу реки. К рассвету я проснулась без сил, без одежды", - цитирует издание потерпевшую.
Сейчас пострадавшей почти пятьдесят лет, она проживает во Вьетнаме с сыном.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Все доводы будут изучены в рамках досудебного расследования", - проинформировали в департаменте полиции ЗКО.
Напомним, в Акмолинской области спустя 24 года вынесен приговор за жестокое убийство женщины.
06.04.2026, 13:30
Ущерб свыше 1 млрд тенге: участника транснациональной ОПГ экстрадировали из России
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Участника транснациональной преступной группы, которого подозревают в занятии незаконной предпринимательской деятельностью, экстрадировали из России в Казахстан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Установлено, что подозреваемый в 2023 году осуществлял незаконное хранение и перевозку по территории Казахстана подакцизных товаров без средств идентификации с целью их вывоза в Российскую Федерацию в целях реализации. В результате сумма недополученного акцизного сбора в бюджет Казахстана составила более 1 млрд тенге. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В апреле 2025 года его задержали в России, откуда он по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в пресс-службе.
Ранее из России экстрадировали подозреваемого в мошенничестве.
05.04.2026, 18:00
По факту нападения на полицейских в Атырау возбуждено уголовное дело
Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Атырауской области возбудила уголовное дело по факту нападения на полицейских. Инцидент произошел 3 апреля около 20.00 в Макатском районе, сообщили в ДП региона.
В момент нападения сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении служебных обязанностей.
В ходе разбирательства установлено, что группа граждан, проявив агрессию, применила физическую силу в отношении сотрудников полиции. В результате двое сотрудников пострадали", - сообщили в пресс-службе ДП региона.
По данным департамента, все участники инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по статье "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".
Ранее в Шымкенте три девушки разгромили автобусную остановку. Все трое привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
03.04.2026, 19:05
В Актобе вынесли приговор экс-главе авиаремонтного завода
Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы
Актобе. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Актобе завершено рассмотрение дела в отношении бывшего президента АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА" по факту хищения бюджетных средств.
Подсудимый признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 6 лет. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности", - сообщает МИА "Казинформ".
Суд также частично удовлетворил гражданский иск АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА". Осужденный обязан возместить предприятию материальный ущерб в размере 83,5 млн тенге. Кроме того, судебные расходы составили 2,5 млн тенге, пишет издание.
Напомним, подсудимый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов. Ущерб составил 110 млн тенге.
03.04.2026, 18:13
Нападение подростков на пенсионера в Темиртау: виновные получили от 5 до 7 лет
Караганда. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено уголовное дело в отношении девяти подсудимых по факту грабежей с незаконным проникновением в жилое помещение неоднократно, сообщили в пресс-службе суда.
14 и 21 февраля 2025 года подсудимые дважды незаконно проникли к потерпевшему в квартиру, где, воспользовавшись пожилым возрастом потерпевшего (68 лет), который не мог оказать им сопротивление, нанесли ему множественные удары, цинично оплевывая и унижая его честь и достоинство, при этом фиксируя свои преступные действия на камеру сотового телефона. В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб и вред здоровью средней степени тяжести", - проинформировали в суде.
Также 24 марта 2025 года один из несовершеннолетних подсудимых в группе неизвестных лиц проник в квартиру к другому потерпевшему, где нанес ему несколько ударов, тем самым причинив ему легкий вред здоровью, затем похитил у него принадлежащее ему имущество на сумму 95 тысяч тенге.
Как отметили в суде, санкция преступления, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 3 статьи 191 УК РК, предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Учитывая тяжесть совершенных уголовно наказуемых деяний, мнение потерпевших, смягчающее обстоятельство у семи подсудимых - их несовершеннолетний возраст, отсутствие у всех обвиняемых отягчающих обстоятельств, суд приговорил подсудимых к реальному лишению свободы. Совершеннолетним лицам назначено от 5 до 7 лет лишения свободы, несовершеннолетним - от 5 до 6 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа подростков проникла в квартиру пенсионера, представившись электриками, а потом издевалась над ним. Старика пинали, оскорбляли и плевали в него. После нападения подростков в Темиртау заместителей директоров образовательных учреждений, где они учились, привлекли к дисциплинарной ответственности.
03.04.2026, 18:00
В Шымкенте три девушки разгромили автобусную остановку
Шымкент. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте три местные жительницы разгромили автобусную остановку, сообщает Рolisia.kz
Инцидент произошел около 6 часов утра. Между девушками возник конфликт, в ходе которого они разбили стеклянные панели остановочного павильона и повредили его конструкцию. С помощью камер видеонаблюдения личности правонарушительниц были оперативно установлены, после их задержали", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все трое привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
Ранее в Караганде подростки толпой жестоко избили девочку-подростка, снимая происходящее на камеру. По словам матери пострадавшей, девочке причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи. Мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тысяч тенге.
Отметим, что в Казахстане в последние годы фиксируется рост подростковой преступности. По данным аналитиков, за январь-сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наиболее распространенными преступлениями среди подростков остаются кражи, хулиганство, побои и причинение легкого вреда здоровью. Среди наиболее распространенных - побои, хулиганство, дорожно-транспортные происшествия, а также преступления против половой неприкосновенности.
Отдельную тревогу вызывают случаи насилия и тяжких преступлений среди школьников. В частности, в Алматинской области 14-летний школьник погиб после жестокого избиения, а подозреваемым оказался другой несовершеннолетний. По данным полиции, подростка избила группа старшеклассников, после чего он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
Также в разных регионах страны фиксируются конфликты между учащимися, которые заканчиваются серьезными травмами. Например, в одной из школ Западно-Казахстанской области конфликт между школьниками закончился ножевым ранением, по факту которого было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Стоит подчеркнуть, что внимание правоохранительных органов и общественности привлекает ситуация в Жамбылской области, где осенью прошлого года произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
