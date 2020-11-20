В Атырау похитили более 24 млн тенге, выделенных по программе жилищного строительства

Сотрудниками департамента экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК задержан житель Атырау по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 УК РК (Мошенничество)", - сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.
В ведомстве пояснили, что подозреваемый, "осуществляя управленческие функции в ТОО, зарегистрированном в УГД по Атырау, путем мошенничества совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 24,6 млн тенге". Данные средства были выделены на строительство многоквартирного жилого дома на территории города Атырау в рамках государственной программы "Нурлы жер".
Следственные мероприятия, по данным комитета, продолжаются.
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