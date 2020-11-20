В Атырау похитили более 24 млн тенге, выделенных по программе жилищного строительства

Атырау. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Атырау выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома по программе "Нурлы жер", передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками департамента экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК задержан житель Атырау по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 УК РК (Мошенничество)", - сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

В ведомстве пояснили, что подозреваемый, "осуществляя управленческие функции в ТОО, зарегистрированном в УГД по Атырау, путем мошенничества совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 24,6 млн тенге". Данные средства были выделены на строительство многоквартирного жилого дома на территории города Атырау в рамках государственной программы "Нурлы жер".

Следственные мероприятия, по данным комитета, продолжаются.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства