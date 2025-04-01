31.03.2025, 20:40 30991
В Атырауской области казахстанок привлекли к ответственности за фото с искаженным флагом
Фото: Depositphotos
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Атырау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области казахстанок привлекли к административной ответственности за фото с искаженным флагом страны, сообщает специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау.
В частности, на одну их них с учетом отягчающих обстоятельств (вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение; совершение административного правонарушения группой лиц) наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. На вторую наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Третья - несовершеннолетняя. На ее законного представителя наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге.
Уточняется, что дела об административном правонарушении в отношении трех казахстанок были рассмотрены по части 1 статьи 434 КоАП Республики Казахстан (Мелкое хулиганство).
Также отмечается, что постановления суда еще не вступили в законную силу.
Ранее в Сети появилась фотография, на которой четыре человека позируют с искаженным флагом Казахстана. Позже было возбуждено уголовное дело.
Ректор Шымкентского университета "Мирас", известный блогер и общественник Нуркен Халыкберген высказался об инциденте. По его мнению, любые проявления пренебрежения к общенациональным святыням - будь то флаг, герб или гимн - часто становятся искрой, способной разжечь пожар противоречий.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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01.04.2025, 17:45 3636
В Атырауской области еще одну девушку наказали за фото с искаженным флагом Казахстана
Фото: pexels.com
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Атырау. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области еще одну девушку наказали за фото с искаженным флагом Республики Казахстан, сообщает специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау.
Постановлением суда на законного представителя несовершеннолетней А. наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге", - заявили в суде.
Подчеркивается, что постановление суда еще не вступило в законную силу. Также сообщается, что в суде дело об административном правонарушении рассматривалось по части 1 статьи 434 КоАП Республики Казахстан (Мелкое хулиганство).
Ранее в Сети появилась фотография, на которой четыре человека позируют с искаженным флагом Казахстана. Позже было возбуждено уголовное дело.
Ректор Шымкентского университета "Мирас", известный блогер и общественник Нуркен Халыкберген высказался об инциденте. По его мнению, любые проявления пренебрежения к общенациональным святыням - будь то флаг, герб или гимн - часто становятся искрой, способной разжечь пожар противоречий.
Вчера в Атырауской области трех казахстанок привлекли к административной ответственности за фото с искаженным флагом страны.
В частности, на одну их них с учетом отягчающих обстоятельств (вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение; совершение административного правонарушения группой лиц) наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. На вторую наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Третья - несовершеннолетняя. На ее законного представителя наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
01.04.2025, 16:37 6886
Обвиняемый сбежал из суда в Каскелене: возбуждено уголовное дело
Назначена служебная проверка
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Конаев. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области возбуждено уголовное дело после побега обвиняемого из суда в Каскелене, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту побега следственно-арестованного М. возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс мероприятий по задержанию беглеца. Наряду с этим, в целях выяснения всех обстоятельств случившегося назначена служебная проверка", - сообщили в пресс-службе.
В департамента попросили граждан сохранять спокойствие и при наличии информации о местонахождении разыскиваемого незамедлительно сообщать по номеру телефона 102.
Ранее в Сети появилась информация о побеге следственно-арестованного.
Напомним, в декабре 2024 года в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки. До этого беглец пытался совершить самоубийство.
После побега подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту халатности.
В июле из колонии в СКО сбежал заключенный. А в 2023 году осужденный за развращение малолетних сбежал из колонии-поселения в Актау.
По данным аналитиков, ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.
С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает 5 тысяч человек. Мониторинг Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК показывает, что за последние несколько лет показатели значительно превышали этот уровень лишь в 2018-2019 годах. Тогда численность казахстанцев, находящихся в розыске, составляла более 6 тысяч человек", - отметили они.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
01.04.2025, 12:21 11866
Похитившим человека членам ОПГ вынесли приговор в Кызылорде
Вымогатели требовали у него 1 млн тенге
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Кызылорда. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Кызылорды вынесен обвинительный приговор четырем членам преступной группы, которые в декабре 2023 года похитили человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным ведомства, преступники вывезли за город на своей автомашине жителя областного центра и, угрожая ему убийством, требовали 1 млн тенге.
При координации прокуратуры области установлены личности и места нахождения всех участников преступной группы, после чего были приняты меры по их задержанию. Все задержанные лица были ранее уже судимы за совершение тяжких преступлений. При задержании у одного из участника обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы", - рассказали в прокуратуре.
Суд назначил трем подсудимым наказание в виде лишения свободы на 6 лет. Один участник преступной группы за чистосердечное раскаяние приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Ранее в Кокшетау были задержаны несколько подозреваемых в похищении молодого человека и вымогательстве.
01.04.2025, 11:17 14106
Более 5 тысяч вкладчиков обманули создатели финпирамиды HAS
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре суд вынес обвинительный приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды HAS, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Финпирамида позиционировала себя как компания, которая осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%. В социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астане и Косшы. Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 5 тыс. вкладчиков", - рассказали в АФМ.
Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.
Кроме того, в счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе активов: 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах", - уточнили в агентстве.
В АФМ напомнили, что в Телеграм запущен бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Ранее сообщалось, что создатели финпирамиды обманули 376 казахстанцев из Астаны, Алматы, Павлодара, Экибастуза и других городов на 2 миллиарда тенге.
31.03.2025, 18:44 34511
В Алматы директор центра дерматологии осужден по делу о взятке в 5 млн тенге
Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Медеуским районным судом города Алматы осужден директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний по делу о взятке в 5 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Осуждены директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Байсеркин Б., его заместитель Абишев А. и директор Международного института последипломного образования Толемисова А. Байсеркин признан виновным в получении при пособничестве своего заместителя Абишева от предпринимателя Толемисовой взятки в сумме 5 млн тенге за беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников. Приговором суда Байсеркину и Абишеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому", - сообщили в агентстве.
Кроме того, этим же приговором директор Международного института последипломного образования осуждена за дачу взятки указанным должностным лицам на 3 года лишения свободы.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях. Судебный акт не вступил в законную силу", - добавили в Антикоре.
Ранее главу отдела столичного ТОО осудили на 10 лет.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.03.2025, 17:50 36536
Озвучена дата первого слушания по делу об убийстве Шерзата Полата
Фото: Depositphotos
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Конаев. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Предварительное слушание по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата пройдет 10 апреля, сообщили в пресс-службе суда Алматинской области.
Предварительное слушание состоится 10 апреля в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жетысуской области (Талдыкорган, улица Каблиса жырау, 65). Начало в 12.00, проинформировали в пресс-службе облсуда.
16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
О росте подростковой преступности в Казахстане заявил генпрокурор.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.03.2025, 11:32 52771
В Северо-Казахстанской области должностные лица осуждены за коррупцию
Замакима Тайыншинского района и руководитель отдела ЖКХ получили от предпринимателя взятку в размере 10 млн тенге
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Петропавловск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области должностные лица акимата и предприниматель осуждены за взяточничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.
Судебным актом установлено, что заместитель акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области и руководитель отдела ЖКХ за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог получили от местного предпринимателя взятку в размере 10 000 000 тенге. При наличии неопровержимых доказательств трое привлекаемых лиц свою вину отрицали, в содеянном не раскаялись. Тем не менее государственное обвинение бесспорно доказало факт получения и дачи взятки", - проинформировали в прокуратуре.
Сообщается, что Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев. Также им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
14 февраля 2025 года приговор суда вступил в законную силу, отметили в ведомстве.
31.03.2025, 10:19 56311
По факту нападения подростков на пенсионера в Темиртау возбуждено уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По факту нападения на 67-летнего жителя Темиртау возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
Данный случай был выявлен участковыми инспекторами полиции в рамках профилактической работы - до публикации видеозаписи в социальных сетях. Все виновные лица, в том числе несовершеннолетние, установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что все подростки поставлены на профилактический учет.
Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области", - добавили в пресс-службе.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа подростков проникла в квартиру пенсионера, представившись электриками, а потом издевалась над ним. Старика пинали, оскорбляли и плевали в него.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
На прошлой неделе генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о росте подростковой преступности.
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