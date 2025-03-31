Это посягательство на безопасность государства - Нуркен Халыкберген о фотографии казахстанского флага с арабскими надписями

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Жительница Атырауской области убила двоих детей.





В Кандыагаше в одном из жилых домов обнаружены тела двух малолетних детей. Младшему было всего 11 месяцев, старшему 3 года. По подозрению в убийстве задержана их мать - жительница Атырауской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в ИВС.





В Кокшетау местный житель под действием наркотиков разбил окно и вырвал дверь в здании школы.





Нарушитель был задержан. Согласно медицинскому освидетельствованию, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Он привлечен к ответственности.





Пьяный житель Павлодара нанес ножевые ранения своей жене.





Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Супруг задержан и доставлен в отдел полиции. До вытрезвления помещен в центр временной адаптации и детоксикации.





Подозреваемого в домогательствах к девочке-подростку задержали в Костанайской области.





Информация о сексуальных домогательствах к 13-летней девочке опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях. Подозреваемый задержан, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование. Ведутся необходимые следственные действия.

Осужден бывший директор департамента капитального строительства "Алматы су".





Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями, сроком на 5 лет. В зале суда осужденный был взят под стражу.





Крупный канал наркотрафика пресекли в Кызылординской области.





Автомобиль, перевозивший наркотики, задержали возле населенного пункта Шижа на трассе Самара - Шымкент. У пассажира авто обнаружено и изъято более 500 граммов высушенной марихуаны, расфасованной в 9 полиэтиленовых пакетов. Зарегистрировано уголовное дело.





В Павлодарской области вынесли приговор за изнасилование малолетней.





17-летний житель Павлодарской области приговорен к десяти годам лишения свободы за изнасилование 12-летней девочки. Суд учел, что подсудимый является несовершеннолетним и инвалидом II группы.





Склад с вейпами ликвидировали в Алматы.





Незаконную продажу 200 вейпов выявили в Алатауском районе мегаполиса. В результате оперативных действий задержаны два подозреваемых: один из них занимался доставкой запрещенной продукции, а другой являлся владельцем склада. Возбуждено уголовное дело.





Министр экологии прокомментировал использование животных для развлечения на празднике Наурыз.





В ходе пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев заявил, что "в отношении виновных должны быть приняты меры административного характера".





В СКО заблокировали более 80 групп с запрещенным контентом в соцсетях.





В частности, в одном из Тelegram-каналов размещались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера. С начала года прокуратурой области заблокирована 81 группа с противоправным контентом.





В Павлодаре сверстница жестоко избила девочку-подростка.





По факту инцидента полицией проведена проверка. Все участницы конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.





Драка произошла в здании райакимата на западе Казахстана.





Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания. Пострадавшего с тяжелыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжелом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию.





КНБ Казахстана пресек канал контрабанды оружия.





Задержан иностранный гражданин, намеревавшийся реализовать десяток единиц оружия на территории страны. По данным КНБ, оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК.





АФМ выявило противоправную деятельность ряда микрофинансовых организаций в Алматы.





В отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.





Подозреваемому в убийстве несовершеннолетнего в Костанае грозит пожизненное наказание.





Неоднократно судимый житель города Костаная, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю. Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.





Порнографический Telegram-канал с участием несовершеннолетних выявили в Туркестанской области.





Члены данной группы были задержаны управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры. Организатор ранее привлекался за тяжкое преступление, в настоящее время он находится под арестом. Начато досудебное расследование.





Выявленные в казахстанском футболе нарушения озвучили в Генпрокуратуре.





По информации ведомства, неэффективное управление и финансовые нарушения, выявленные в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов, причинили ущерб в 3 млрд тенге. Среди основных нарушений - необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.





В Талдыкоргане осудили главного бухгалтера районного отдела образования.





Главному бухгалтеру назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, еще двум бухгалтерам и начальнику районного участка Казпочты - по 7 лет лишения свободы. Трое бухгалтеров и начальник участка Казпочты признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.





Мошенническую схему вскрыли в центре для детей-инвалидов Павлодара.





По данным прокуратуры Павлодарской области, "руководитель центра заключал мнимые договоры, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру предусмотренные за счет бюджетных средств услуги". Ущерб, нанесенный законным представителям несовершеннолетних, составил 7,6 млн тенге. Возбуждено уголовное дело.





Экс-полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.





В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.





Генпрокурор Казахстана заявил о росте подростковой преступности.





Берик Асылов поручил усилить профилактику, изучить эффективность антибуллинговых программ. Также он обратил внимание на безопасность в общественных местах.





В Атырауской области полиция возбудила уголовное дело из-за фото с искаженным флагом Казахстана.





Уголовное дело возбуждено по статье о надругательстве над государственными символами. Также установлены и доставлены в полицию все четверо подозреваемых, изображенных на снимке.





Жительницу Акмолинской области осудили за нападение на фельдшера скорой помощи.





Приговором суда ей назначено привлечение к общественным работам на 400 часов, с установлением особых требований к поведению. Кроме того, с осужденной взысканы сумма причиненного материального ущерба в размере 90 тысяч тенге и сумма морального вреда в 500 тысяч тенге.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



