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В Атырауской области несколько сотрудников руководящего состава ДП задержаны за взятку (ВИДЕО)

24.09.2019, 18:29 11719
Атырау. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Атырауской области несколько сотрудников руководящего состава департамента полиции задержаны по подозрению в получении взятки, передает Kazakhstan Today.
 
Досудебное расследование ведется в отношении начальника автохозяйства управления тылового обеспечения департамента полиции по Атырауской области подполковника полиции и его заместителя майора полиции, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
 

Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 2,5 млн тенге от директора ряда ТОО, путем перечисления на карточный счет начальника автохозяйства УТО, за подписание дополнительных соглашений по обслуживанию автотранспорта ДП на общую сумму 37 млн тенге", - уточнили в ведомстве.


 
Также сообщается, что 24 сентября в ходе оперативно-следственных мероприятий указанные сотрудники полиции были задержаны при обналичивании данной суммы. При личных обысках у начальника автохозяйства УТО изъято 800 тыс. тенге, у его заместителя - 1 млн 200 тыс. тенге.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 

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