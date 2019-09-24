Сотрудник управления собственной безопасности полиции Шымкента подозревается в вымогательстве взятки (ВИДЕО)

Шымкент. 23 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудник управления собственной безопасности департамента полиции Шымкента подозревается в получении взятки путем вымогательства, передает Kazakhstan Today.

"Агентством совместно с департаментом по противодействию коррупции Шымкента начато досудебное расследование в отношении старшего оперуполномоченного управления собственной безопасности департамента полиции города Шымкента капитана полиции, который подозревается в получении взятки путем вымогательства. Он, будучи назначенным на указанную должность приказом министра внутренних дел, по долгу службы обязанный бороться с проявлением коррупции в собственных рядах и проводить предупредительно-профилактическую работу, подозревается в получении взятки путем вымогательства у инспектора патрульной полиции ДП по городу Шымкенту в сумме 500 тыс. тенге за непривлечение к дисциплинарной ответственности в виде увольнения, а также общее покровительство по службе", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Окончательное решение с определением степени его вины будет принято судом", - отметили в ведомстве.





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