В Атырауской области обвиняемый в зверском убийстве пастуха получил 10 лет лишения свободы

Фото: pexels.com
По данным azh.kz, он обвинялся в убийстве местного пастуха на одной из зимовок в Жылыойском районе.
Как следует из материалов уголовного дела, 25 января этого года К. выехал в степь на поиски своего скота, встретил на пути местного пастуха и его помощника, и они втроем сели распивать спиртное. В ходе общения возник конфликт, кульсаринец связал руки и ноги 60-летнему пастуху и зарезал его кухонным ножом, словно жертвенного барашка, после чего скрылся с места преступления", - информирует издание.
Помощник пастуха обратился в районный отдел полиции, и полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в 3 километрах от зимовки. Уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
Как сообщили в пресс-службе областного суда, вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетеля, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.
Отмечается, что прокурор просил назначить подсудимому 9 лет лишения свободы. Подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на одной из зимовок в Жылыойском районе Атырауской области произошло зверское убийство пастуха.