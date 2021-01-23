В Атырау предпринимательница похитила 16,8 млн тенге, выделенных на оказание бесплатных медуслуг

Атырау. 22 января. Kazakhstan Today - Сотрудниками департамента экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Министерства финансов РК завершено расследование уголовного дела по пункту 2 части 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора двух предприятий города Атырау, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда №2 города Атырау она признана виновной в совершении вышеуказанного правонарушения и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на пять лет", - сообщили в КМФ.

По данным ведомства, руководитель компаний, используя служебное положение, совершила хищение бюджетных денежных средств на сумму более 16,8 млн тенге, выделенных НАО "Фонд социального медицинского страхования по Атырауской области" в рамках государственный программы "Денсаулык" - "Оказание бесплатных медицинских услуг".

Ущерб подтвержден заключением Института судебной экспертизы Атырауской области. В связи с тем, что ущерб не возмещен, наложен арест на имущество подозреваемого лица", - отметили в комитете.

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