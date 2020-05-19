Система Orphus

В Атырауской области произошла драка со стрельбой: один человек убит, один ранен

18.05.2020, 14:33 6400
В Атырауской области произошла драка со стрельбой: один человек убит, один ранен
Фото: https://azh.kz/
Атырау. 18 мая. Kazakhstan Today - В поселке Макат Атырауской области произошла драка со стрельбой, один человек убит, один - ранен, передает Kazakhstan Today.
 
15 мая в поселке Макат произошла драка со стрельбой, в результате один из её участников погиб, а ещё один получил ранение, сообщает "Ак Жайык".
 
Сообщается, что в ходе конфликта были применены обрезы охотничьего оружия. 35-летний мужчина скончался на месте, 29-летний с ранением помещён в районную больницу.
 
По словам представителя департамента полиции Атырауской области Гульназиры Мухтаровой, речь в данном случае не идет о "массовой" драке, как ранее сообщалось. Установлены двое подозреваемых, один из них уже задержан и взят под стражу. Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). 
 
Согласно статье 201 УПК иная информация не оглашается.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая