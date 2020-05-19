В Атырауской области произошла драка со стрельбой: один человек убит, один ранен

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Атырау. 18 мая. Kazakhstan Today - В поселке Макат Атырауской области произошла драка со стрельбой, один человек убит, один - ранен, передает Kazakhstan Today.

15 мая в поселке Макат произошла драка со стрельбой, в результате один из её участников погиб, а ещё один получил ранение, сообщает " Ак Жайык ".

Сообщается, что в ходе конфликта были применены обрезы охотничьего оружия. 35-летний мужчина скончался на месте, 29-летний с ранением помещён в районную больницу.

По словам представителя департамента полиции Атырауской области Гульназиры Мухтаровой, речь в данном случае не идет о "массовой" драке, как ранее сообщалось. Установлены двое подозреваемых, один из них уже задержан и взят под стражу. Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

Согласно статье 201 УПК иная информация не оглашается.

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