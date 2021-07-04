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В Атырауской области работники управления образования подозреваются в крупном хищении

03.07.2021 7426
АТЫРАУ. 3 ИЮЛЯ - Департаментом по противодействию коррупции по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении работников областного управления образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, подозреваемые по предварительному сговору в период с 2015 по 2020 годы похитили вверенные бюджетные денежные средства в особо крупном размере.
 
В ведомстве разъяснили, что они незаконно перечисляли заработную плату не работавшим в управлении лицам, завышали перечисления командировочных расходов и оплату за фактически не проведенные образовательные мероприятия. 
 
По информации "Ак Жайык", по данному делу задержана заместитель руководителя по экономике и финансовым вопросам управления образования Атырауской области. 38-летняя подозреваемая в расследуемый правоохранителями период работала в бухгалтерии облоо, и только в ноябре 2020 года стала заместителем руководителя управления.
 

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