В Атырауской области восьмерых чиновников осудили за взяточничество, хищения и мошенничества

Атырау. 6 февраля. Kazakhstan Today - Суд №2 города Атырау сегодня вынес приговор в отношении должностных лиц акимата Атырауской области, обвиняемых в коррупции, передает Kazakhstan Today.
На скамье подсудимых были экс-заместитель акима области Сайлауова, руководитель управления образования области Кенжегалиев, его заместитель Кабдулова, главный бухгалтер ГУ "Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением "Областная малая академия искусств имени Н. Тлендиева" Мажитова, руководитель КГКП "Методический центр управления образования области" Кабекенов, главный бухгалтер КГКП Имангазиева, главный бухгалтер КГКП "Пансионат с лечением "Геолог Казахстана" управления образования области Жалелова и помощник бухгалтера Забенов.
Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 118 млн тенге, а также получении взяток в крупном размере за заключение договоров на поставку товаров, содействие в прохождении аттестации, включение в список претендентов на поощрение и сдачу ЕНТ", - сообщили в Антикоррупционной службе.
В итоге Сайлауова приговорена к 2 годам лишения свободы за хищение, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. Также внесено представление о лишении ее государственной награды - ордена "Курмет". Кенжегалиев за хищение и мошенничество приговорен к 2 годам ограничения свободы. Кабдулова за хищение, получение взяток и мошенничество приговорена к 4 годам лишения свободы. Мажитова и Кабикенов за хищение и мошенничество получили по 3 года лишения свободы, Имангазиева, Жалелова и Забенов за хищение бюджетных средств приговорены к 4 годам и 6 месяцам ограничения свободы.
Все фигуранты пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - подчеркнули в ведомстве.
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