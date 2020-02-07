В Атырауской области восьмерых чиновников осудили за взяточничество, хищения и мошенничества

Атырау. 6 февраля. Kazakhstan Today - Суд №2 города Атырау сегодня вынес приговор в отношении должностных лиц акимата Атырауской области, обвиняемых в коррупции, передает Kazakhstan Today.

Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 118 млн тенге, а также получении взяток в крупном размере за заключение договоров на поставку товаров, содействие в прохождении аттестации, включение в список претендентов на поощрение и сдачу ЕНТ", - сообщили в Антикоррупционной службе.

В итоге Сайлауова приговорена к 2 годам лишения свободы за хищение, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток . Также внесено представление о лишении ее государственной награды - ордена "Курмет". Кенжегалиев за хищение и мошенничество приговорен к 2 годам ограничения свободы. Кабдулова за хищение, получение взяток и мошенничество приговорена к 4 годам лишения свободы. Мажитова и Кабикенов за хищение и мошенничество получили по 3 года лишения свободы, Имангазиева, Жалелова и Забенов за хищение бюджетных средств приговорены к 4 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Все фигуранты пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе ", - подчеркнули в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства